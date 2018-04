El pasado lunes 2 de abril, a 36 años del inicio de la Guerra de las Islas Malvinas, en el Campo Hípico Tres Lagunas de la Ciudad de Nueve de Julio, se llevó a cabo el Primer encuentro de ex soldados del Teatro de Operaciones en el Atlántico Sur- Malvinas (TOAS) del Grupo de Artillería 101 (Junín).

Este grupo de ex soldados fueron convocados en 1982, y realizaron tareas en bases militares de la Patagonia.





Todo comenzó a las 11 con el izamiento de la Bandera y entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, sirviéndose luego el almuerzo tras la apertura a cargo de los organizadores. También se desarrolló una exposición a cargo del Centro de Veteranos de Guerra Santa Fe y Asociación Veteranos de Guerra Pampeanos por Malvinas, entregándose recordatorios de diplomas y certificados.

El encuentro

Se reunieron ex conscriptos de 9 de Julio, Chivilcoy, Gral. Villegas, Trenque Lauquen, Junín, Colón, Rojas, Conurbano bonaerense, Capital Federal, entre otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, a quienes se sumaron una agrupación de ex soldados de la provincia de La Pampa, que reclaman ser reconocidos (así lo manifiestan en banderas que portaron).

La jornada que se realizó en el Club Hípico de 9 de Julio, inició cuando comenzaron a llegar los ex soldados, unos 90 en total. A las 11. se procedió al ingreso de Banderas de Ceremonias portada por la delegación pampeana, el izamiento de la bandera, entonación del Himno Nacional y se realizó un minuto de silencio por los soldados caídos en combate en Malvinas.

El encuentro finalizó con la entrega de diplomas y certificados y la confección de un Documento con conclusiones finales.