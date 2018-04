Intendentes del Conurbano piden más autonomía para sus comunas

Entre los intendentes del Conurbano existe una queja recurrente, sobre todo en los distritos que no son gobernados por Cambiemos, que hace notar que los municipios utilizan cada vez más recursos propios para financiar servicios y prestaciones que corresponden a la Provincia y también a la Nación. Esa idea fue retomada por Martín Insaurralde, el jefe comunal de Lomas de Zamora, durante la apertura de las sesiones del Concejo Deliberante local.

“Los Estados-Nación ya no sirven para resolver algunos problemas concretos; de eso se tienen que ocupar los Estados-Ciudad”, advirtió Insaurralde durante un pasaje de su discurso ante los ediles lomenses. En esa línea de razonamiento, anticipó que enviará a la Legislatura bonaerense un proyecto “profundizar la autonomía municipal”, con el objetivo de que los distritos obtengan más fondos y autorización para instrumentar programas provinciales y nacionales.

La iniciativa, que contaría con el apoyo de otros intendentes peronistas del Conurbano y también del interior provincial, llegaría a la Legislatura de la mano del diputado Federico Otermín, un hombre de Insaurralde.

En la sesión se respiraba un aire muy crítico a Cambiemos, a tal punto que la barra entonó el cántico futbolero con insultos al presidente Mauricio Macri.

No obstante, los concejales no se hicieron eco de esa ofensa, lo que terminó aplacando a los militantes, entre ellos varios de La Cámpora, la agrupación kirchnerista que es aliada de Insaurralde en la interna peronista lomense.

En ese contexto, Insaurralde hizo un discurso con cuestionamientos al Gobierno nacional –por los tarifazos, la escasa inyección al consumo popular y a la actividad industrial- pero destacó, a la vez, el “trabajo articulado” con la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, especialmente en las obras hidráulicas en el Arroyo del Rey, que atraviesa el distrito. Sin embargo, dijo que el municipio pone fondos propios para financiar salud y educación, de jurisdicción provincial.

Insaurralde invocó el caso del hospital de Lavallol, cuya recuperación había sido sancionada por una ley de la Legislatura que vetó la gobernadora Vidal. Y prometió que este año será inaugurada una primera etapa del nosocomio.

“Las cosas no están fáciles para nadie. El país atraviesa tiempos complejos. Y si le va mal al país, le va mal a Lomas. Por eso exigimos hacia arriba que haya más sensibilidad social”, sostuvo.