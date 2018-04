Para Vidal, la suba es superior al 18%

La gobernadora María Eugenia Vidal insistió ayer en que la propuesta de aumento salarial a los docentes bonaerenses es superior al 18% y pidió a los gremios que les digan la verdad a los maestros “para que luego cada uno decida si hace un paro o va a la escuela”.

“Creo que hay un empecinamiento de los dirigentes gremiales de decirles a los docentes que nuestra oferta es del 15% de aumento y eso no es verdad", sostuvo Vidal en declaraciones a Canal 13.

Vidal insistió en que la oferta, “para que quede claro, es de un 15% para volver a juntarnos en octubre, porque muchos no creen que esa será la inflación”, y agregó que además “incorporamos 6.000 pesos por presentismo, 3.000 pesos por capacitación y un aumento de casi el 60% en concepto de materiales didácticos”.

“Si sumamos todo esto el aumento en el salario promedio docente es del 18,3%. Ese es el aumento que estamos proponiendo y que consta en las actas. Es el aumento real”, graficó.

Puntualizó además que si se toma el salario inicial de un docente de medio turno y sin antigüedad que sólo cobra el 1% de los 280 mil docentes “el aumento es aún mayor al 18,3 por ciento”.

“Por eso quiero ser clara para que los docentes sepan cual es la propuesta y después cada uno decida si adhiere o no a un paro o va o no a la escuela, pero con la verdad sobre la mesa”, advirtió la gobernadora, quien también agregó que las seis propuestas que le hicieron a los gremios, y que fueron rechazadas, “eran todas distintas”.