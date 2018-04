El papá de la estudiante asesinada en Bahía Blanca le escribió una carta a Macri: "Mi llanto no para"

Eduardo Bustos, el papá de la adolescente que fue apuñalada en Bahía Blanca por tres menores que le quisieron robar la mochila, escribió en el muro de Facebook del presidente Mauricio Macri un desgarrador relato. "No existen las palabras para describir lo que siento. Estoy leyendo en los medios que los chicos que detuvieron ya tenían antecedentes y los vuelven a dejar libres", fueron algunas de sus palabras.

La joven, de 19 años, murió cuando volvía a la casa de su mamá en la zona sudeste de Bahía Blanca. Estaba a punto de llegar cuando fue asesinada de una puñalada. De los tres adolescentes de 17, 15 y 14 años detenidos por el crimen, el mayor tiene antecedentes penales y cumplía una “probation” por robos.

El texto completo de padre de la joven:

Hoy voy a velar a mi hija , estudiante de la universidad del sur, capaz inteligente , con solo 19 años y una vida por delante..

Hoy señor Presidente , un trío de drogadictos , le quitaron la vida a mi hija, y por ende , parte de mi vida se va con ella ..

Hoy señor presidente , señora ministra de seguridad , gobernadora y todos los que viven opulentamente con nuestros impuestos , fallaron en proteger una vida de una excelentísima persona, amiga, hija y estudiante.

Hoy señores gobernantes , mi llanto no para , me duelen los ojos.. me duele el alma...

Mañana, con un manto de tierra voy a despedir a MI UNICA HIJA

AGUSTINA SOLANGE BUSTOS , EN BAHÍA BLANCA , FUE ACUCHILLADA , POR TRES DROGADICTOS , ...

HOY SEÑORES GOBERNANTES.... UN ASESINO.. YA CAMINA DE NUEVO POR DONDE ULTIMÓ A MI HIJA".