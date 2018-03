Críticas contra el aumento de gas

El representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, consideró que los incrementos de hasta 40% anunciados para las tarifas de gas son "exagerados" teniendo en cuenta la pauta salarial del 15% que busca imponer el Gobierno a los gremios, y advirtió que analiza realizar una presentación judicial para frenar el ajuste.

"Los aumentos anunciados en las tarifas del gas natural son exagerados y desproporcionados respecto de la capacidad de pago de un sector importante de la población", dijo el representante de la asociación de consumidores.

Polino señaló que el incremento es "exagerado" porque se suma al que el Gobierno de Mauricio Macri autorizó hace sólo cinco meses, cuando se determinó un ajuste promedio del 45% con picos del 58%.

"Estos aumentos están violando los principios sentados en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando en 2016 anuló un tarifazo también en el gas natural, porque no eran razonables, progresivos, graduales y transparentes", se quejó el ex diputado socialista.

Tras esa consideración, Consumidores Libres está estudiando hacer una presentación ante la Justicia para solicitar una acción de amparo que frene los incrementos y exija al Gobierno rever la medida.

Polino y su equipo de técnicos consideran que el incremento anunciado por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, golpea principalmente a los usuarios de ingresos bajos y medios.

De acuerdo con el anuncio del Gobierno, los usuarios residenciales de consumo bajo observarán en sus facturas un incremento del 40%, los de demanda media verán un alza del 32% y los de alto consumo tendrán que afrontar una suba del 28%.

Esa situación se determinó así, según dijo Aranguren en conferencia de prensa, porque los usuarios de altos consumos (de más de 1.800 metros cúbicos de gas al año) ya habían sufrido ajustes más fuertes en los tres aumentos anteriores.

Polino replicó ahora que hay un sector de los usuarios que pertenecen a las clases media baja y media que son los más afectados porque el porcentaje de aumento es mayor y porque no califican para acceder a la tarifa social.

"Esos usuarios tampoco tienen capacidad económica suficiente pagar el valor de la tarifa plena", sostuvo el representante legal de la asociación Consumidores Libres.

Aumenta el GNC

El valor del GNC aumentará en torno al 15% a partir de este domingo, estimó hoy el vicepresidente de la Cámara de Expendedores de este combustible, Pedro González.

De esta manera, el metro cúbico de GNC se elevaría desde casi 12 pesos (valor promedio según el Enargas) a 14 pesos, aunque en Ciudad de Buenos Aires el impacto sería menor debido a que allí el gas vehicular se comercializa bastante más bajo que en el resto del país.

Además, el Gobierno autorizó a las distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas a aplicar un incremento del 16,7% para el tubo de 10 kilos.