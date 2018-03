Un cura pateó a una egresada que festejaba en la Catedral de La Plata

El festejo de una recién egresada de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata en las escalinatas de la Catedral de la capital provincial, derivó en un escándalo al viralizarse el video de un cura que le pegó una patada de atrás a la joven para echarla del lugar.

La patada que le dio el cura Esteban Alfón a la egresada, de nombre Sofía, quedó registrada en las imágenes de un celular que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

En el video se ve el momento en el que la chica y una amiga están festejando con una bengala y Alfón se les acerca y desde atrás le propina una patada a la altura de las rodillas de la chica.

Tras la difusión del video, el sacerdote dijo: "La corrí como si fuera una silla, fue por reflejo, no tuve la intención de pegarle una patada; una patada es otra cosa, reconozco que es imprudente, pero de ahí a pegarle una patada, no".

"Al fin y al cabo es una iglesia, tengo que cuidarla, pero me arrepiento", indicó.