Solo el 2% de los pacientes abusados hace la denuncia

Sólo dos de cada 100 víctimas de algún tipo de abuso en los consultorios médicos hace la denuncia, reveló una ONG especializada en la temática.

La titular de la Asociación de Víctimas de Violaciones (AVIVI), Maria Elena Leuzzi, reveló que "los casos de médicos de distintas especialidades que cometen delitos contra la integridad no son aislados, sino que suceden de manera masiva". Además, manifestó que "lamentablemente, sólo 2 de cada 100 víctimas de abusos en los consultorios realizan la denuncia, porque aún hay mucha impunidad entre los profesionales".

"Las víctimas de los abusos en las consultas médicas tenemos que romper el silencio y empezar a denunciar. El caso del urólogo de La Plata es apenas uno entre miles, que se mantienen silenciados. Aquí se observa claramente que si alguien denuncia, luego llegan otras denuncias, que no casualmente siempre presentan las mismas características", dijo Leuzzi.

Según la experta, "es fundamental que comencemos a contar lo que sucede en los controles de ginecología, con los urólogos, con los médicos clínicos, la violencia de los obstetras y muchísimo más".

"Hace unos años, concurrí con mi hija a realizarme un control ginecológico, a un lugar en San Isidro, con un médico muy prestigioso. Me estaba realizando un estudio y este perverso le comentó a mi hija que por mi edad, ya no se veían los ovarios y empezó a hablarle sobre mi vagina, en términos inaceptables", relató.

"Esa vez, realicé una queja en la clínica y no me atendí más con ese médico. Es lo que sucede cada vez que padecemos esta violencia médica. Saben que tienen mucha impunidad, que dificilmente vayamos a la Justicia a denunciar", dijo Leuzzi.

La titular de AVIVI mencionó que "hay muchísimos casos de médicos que fueron denunciados por abusos y violaciones, y luego condenados por la Justicia, pero la enorme mayoría no llegan a ser denunciados, porque apenas dos de cada 100 víctimas logra realizar ese paso de ir a una comisaría o una fiscalía".