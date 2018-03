Vidal participó de la reunión de Gabinete Ampliado de Mujeres

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, señaló ayer que “la pobreza siempre tiene cara de mujer, ellas son las que no bajan los brazos y las que dan las peleas en los barrios” y destacó que las mujeres que ocupan cargos ejecutivos también “hemos pasado por la subestimación y la doble vara, pero estamos acá y parece que no somos tan Heidi”.

Vidal resaltó que en los barrios, son las mujeres quienes “marcan dónde hay violencia de género o dónde se vende droga” y aseguró que por eso desde su gestión se impulsan políticas sociales en ese sentido.

“Tenemos un Presidente que entiende de lo que estamos hablando y que está dispuesto a acompañar este cambio que estamos llevando adelante las mujeres”, dijo Vidal y agregó “el camino es difícil, ninguna está acá porque sí. Hemos atravesado un camino difícil, porque también atravesamos la doble carga, todas hemos pasado llegar a casa y ver a nuestros hijos durmiendo y nos preguntamos si valía la pena, pero estamos acá y parece que no somos tan Heidi”.

Así lo sostuvo durante su intervención en el gabinete ampliado de mujeres que se realizó hoy en el CCK. Allí compartió un panel con la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, las ministras de Desarrollo Social y de Seguridad, Carolina Stanley y Patricia Bullrich y la titular del Instituto Nacional de la Mujer, Fabiana Tuñez.

“Contra la adversidad”

“Tenemos una gran responsabilidad y enorme compromiso, no saben lo que vale una palabra de aliento a la que tenemos al lado, tenemos que ser solidarias entre nosotras, trasladar ese compromiso a las que son mejores que nosotras y lo necesitan más, hablo de las madres del paco, de las que están en los barrios, cuando tengan un día difícil, vuelvan a su casa y piensen en cada una de esas mujeres que siguen peleando contra toda adversidad, mujeres que pelean por lo mismo que peleamos nosotras”.

Vidal dijo que “es impresionante ver que somos tantas mujeres aquí” y agregó “es muy emocionante ver todas las que somos y contagia la energía interna de saber que no estamos solas”.

En este sentido, explicó que cuando comenzó su gestión el número de teléfono para que las mujeres llamen por violencia de género solo tenía 15 operadoras. Actualmente funciona un nuevo centro de atención que está unificado a la línea 144 nacional.





​​​​​​​“Necesitábamos darle a las mujeres que sufrían violencia un lugar para poder denunciar y por eso desarrollamos un aplicativo para que pueda tener en su celular y que las denuncias las puedan hacer ante la Fiscalía sin pasar por una comisaría”, agregó.

Vidal contó “que también nos propusimos armar una red de hogares para las mujeres porque no había en la provincia y hoy tenemos treinta hogares y aspiramos a llegar a cincuenta en el fin del mandato”.

Resaltó que “también en la provincia logramos la ley de paridad de género que va a hacer que la mitad de las legisladoras sean mujeres”.

La gobernadora remarcó “que está cambiando todo y más varones empiezan a entender de qué hablamos cuándo antes no nos entendían” y aseguró que “estamos en el mejor lugar para pelear desde el Estado por la igualdad”.