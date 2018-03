Se cumplieron 10 años de la Resolución 125

Miembros de la Comisión Directiva, productores asociados, ex presidentes y ex directivos se reunieron en la mañana del pasado viernes para recordar la Resolución 125, a diez años de su fallida promulgación.

Comenzó en los primeros días de marzo de 2008 y concluyó el 18 de julio, cuando tras el revés sufrido en el Senado, el Gobierno nacional deroga la Resolución 125.

Terminaba así el conflicto rural más largo de la historia que logró aunar criterios de las entidades gremiales del campo reunidas en la recordada Mesa de Enlace Agropecuaria.

También participaron de la reunión, productores y ex dirigentes locales de la Federación Agraria Argentina; Coninagro; Sociedad Rural Argentina y CRA.

Este acontecimiento, según expresaron desde la Sociedad Rural de Junín, “generó por entonces la unidad de estas instituciones del campo y los productores, en definitiva, una fuerza inédita que llegó a conmover a la sociedad toda, logrando un reconocimiento hacia el sector que aporta mayoritariamente a la economía nacional. Sector que a pesar de las contingencias climáticas adversas y las variables de los mercados mundiales sigue siendo el motor movilizador del país”.

Esta reunión de referencia, que contó con algunos de los protagonistas de aquella época, instó a que no se repita algún intento de avasallamiento del Estado, hacia ningún sector de la comunidad productiva.