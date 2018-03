Podría llegar hasta U$S 2.800 millones la pérdida por la sequía

La Argentina perdería ingresos por más de US$ 2.800 millones si se cumplen los drásticos recortes de la cosecha de soja y maíz por la sequía que hizo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos IERAL de la Fundación Mediterránea.

El economista del IERAL Juan Carlos Garzón analizó varios escenarios productivos posibles de cara a la próxima cosecha gruesa: el que es moderado coincide con las estimaciones de la Bolsa de Cereales, que ayer opinó que la cosecha de soja sería de solo 42 millones de toneladas y la de maíz de 34 millones.

En ese escenario de pérdidas moderadas, quedaría un "rojo", según los números del economista, de US$ 2.871 millones respecto al valor bruto esperado en el arranque de la campaña, lo que representa un monto equivalente a 0,5 puntos del PBI de 2017.

En el arranque del año agrícola 2017-2018, la misma Bolsa estimaba que se podrían llegar a producir 54 millones de toneladas de soja (12 millones más que ahora) y 42 millones de toneladas de maíz (8 millones más que en su último informe).

En realidad, el valor de esas 20 millones de toneladas que ya se perdieron es mucho mayor: de US$ 6.132 millones, pero Garzón descontó de esa cifra US$ 3.261 millones de mayores ingresos por la suba de los precios internacionales de ambos granos, debido justamente a la fuerte sequía que padece la región núcleo argentina.

El informe de la Fundación Mediterránea deja abierta la puerta para que las pérdidas sean todavía mayores en caso de que no llueva en los próximos días.

En el escenario más pesimista, el valor bruto de la cosecha de soja y maíz se reduciría en más de US$ 4.150 millones, equivalente a 0,7% del PBI.

En ese caso, la producción de soja debería desplomarse hasta las 40 millones de toneladas, y la de maíz a 33 millones.

El estudio advirtió que el impacto de la sequía sería mucho más dramático sobre los niveles de actividad de muchos de los actores que intervienen en la cadena agrícola, en especial de los productores, que en muchos casos ni siquiera llegarían a cubrir sus costos de implantación.

En este marco, el economista recomendó al Gobierno analizar una posible reducción más acelerada de los derechos de exportación vigentes para la soja, actualmente del 28,5%.

En el escenario actual, según el documento de la Mediterránea, el Estado ya estaría resignando unos US$ 330 millones de recaudación por retenciones debido a la caída de los volúmenes de exportación que dejará la sequía.

Otra muestra de cómo la menor oferta de granos impactará negativamente en diferentes sectores es lo que sucederá con los camioneros, ya que con los recortes de la cosecha "la demanda (potencial) de transporte de carga en camión se reduce en unos 535 mil viajes en relación al ciclo 2016/17".

A un flete promedio de 300 kilómetros y tomando en cuenta las tarifas vigentes, eso equivale a US$ 440 millones.