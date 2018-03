“Es un gremio de incapaces y reaccionarios”

El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, cuestionó en duros términos a la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), que llamó a un paro nacional docente de 48 horas, y lo caracterizó como un sindicato que pasó de "purista" a transformarse en "el grupo soporte en el recital de (Hugo) Moyano".

En sus críticas, Finocchiaro cargó especialmente contra su líder, Sonia Alesso y consideró que es un gremio "aislado" que no puede discutir "más allá de lo salarial", al tiempo que calificó a sus dirigentes de "reaccionarios" e "incapaces".

El ex titular de la cartera educativa bonaerense agregó que "la sociedad argentina ha cambiado", que "se cansó de determinadas cosas" y que "Ctera también cambió, pero no se dieron cuenta para dónde va el cambio, son reaccionarios".