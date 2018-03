Finalizó la búsqueda y rescate de víctimas y comienzan los peritajes

Los rescatistas que participaron del operativo de búsqueda y rescate de víctimas en el derrumbe de la losa de una obra en construcción en la localidad balnearia de Santa Teresita, que dejó un saldo de seis obreros muertos, finalizaron ayer sábado su trabajo, informó el director de Defensa Civil del partido de la Costa, Augusto Giachetti.

"Trabajamos con siete cuarteles de bomberos y más de cien rescatistas que vinieron desde 100 kilómetros y ya enfrentaron la vuelta para descansar. Además, volvimos a ingresar con los perros que detectan olores y constatamos que no había más cuerpos, por eso dimos por finalizada la búsqueda y rescate", declaró el funcionario.

Mientras los peritos continúan analizando el lugar y se esperan los resultados de la investigación pericial que determinará las causas del derrumbe y, entre otras cosas, informar si el lugar estaba bien apuntalado. El director de Defensa Civil confirmó, a su vez, que el colapso de la estructura fue parcial, ya que involucró "al 50 por ciento del techo".

Asimismo, especificó que las tareas de de búsqueda y rescate "es el trabajo más pesado por el tipo de escenario con el que se trabaja y porque se opera con maquinaria pesada, escombros lo que produce un desgate físico en los rescatistas mayor que en otras situaciones."

El hecho ocurrió el viernes a las 13 cuando una losa de unos 20 por 30 metros se derrumbó mientras los obreros intentaban llenar el encofrado de los que iba a ser un Espacio Multicultural, situado en la avenida Costanera y 43 de Santa Teresita.

Giachetti identificó a las víctimas como: Estanislao Sosa; Daniel León Caihuara; Eduardo Barreto; Grover Edson; Hubert Quispe y Luis Ruiz Camacho, y agregó que los familiares de los obreros fallecidos tuvieron que ser "contenidos por personal de Defensa Civil y de atención psicológica".

"No tenemos certeza de la cantidad de obreros que estaban trabajando, ya que siempre pudo haber venido alguien a visitar la obra y eso no está en un listado", agregó. En tanto, otros seis operarios fueron rescatados con vida y tras recibir atención médica, fueron dados de alta, detalló el funcionario.

La obra había comenzado en julio del año pasado, luego de que la empresa Grupo Perfil ganara la licitación para construirla en mayo del 2017.

Más de cien rescatistas, entre los que están los cuarteles de bomberos de todo el Partido de la Costa, participaron del operativo, junto a grupos de canes, ambulancias y hasta un helipuerto móvil que fue montado en la ruta 11 y calle 41 para poder trasladar rápidamente en caso de hallar a un obrero con vida.