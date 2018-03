Había denuncia por irregularidades

Dos concejales de Santa Teresita habían denunciado por irregularidades a la obra en construcción del centro multicultural en el que se produjo el derrumbe. "No habían pasado por una licitación; no ganaron por concurso, y los pliegos no habían sido autorizados por el Poder Legislativo", dijo el concejal Marcos García sobre la denuncia que había hecho tiempo atrás junto a Germán Jardón, otro integrante de ese cuerpo.

De 2.500 metros cuadrados, la obra prometía convertirse en uno de los principales espacios de la Costa Atlántica para conciertos de música clásica, exposiciones de arte, ferias de teatro y, también, en un centro para conferencias internacionales.