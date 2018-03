Advierten que el plan maestro del Río Salado tiene “dos graves errores”

El Ministerio de Infraestructura bonaerense llevó adelante esta semana audiencias públicas por las obras de dragado del Río Salado. La actividad tuvo lugar en el Salón de la Sociedad de Fomento de la localidad de La Ernestina, en 25 de Mayo, y contó con la presencia de funcionarios, especialistas y distintas organizaciones que plantaron posiciones respecto al plan maestro.

En este marco, el ingeniero José Crotto aseguró que “el plan maestro del salado tiene dos errores muy graves y por lo tanto si se hace no se va a arreglar el problema, por lo menos para muchas zonas importantes del país”.

“En primer lugar no tuvo en cuenta el cambio climático, y en segundo lugar, este no es un problema de Buenos Aires, sino de cuatro o cinco provincias, con lo cual el área no es 17 millones de hectáreas, sino 28 millones. Se están olvidando de muchas de las mejores tierras de la Argentina”, enumeró.

“Cuando la gente de la consultora inglesa vino a la argentina los expertos que le pusieron dijeron que acá no había cambio climático, que había ciclos un poquito más húmedos, un poquito más secos y por lo tanto se usó para hacer los cálculos del agua que sobraba el promedio de lluvia de 1911 hasta 1925”, recordó Crotto y agregó: “Ese promedio que se utilizó tiene muy poco que ver con el promedio del `80 para ahora, donde el clima está cambiando”.

En este sentido, el especialista precisó además que si la iniciativa no contempla sacar unos 600 metros cúbicos por segundo no solucionamos el problema, o por lo menos en el oeste de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el este de Córdoba y La Pampa y por lo tanto vamos a gastar unos 3 mil millones de dólares en un problema que sigue sin solucionarse”.

Si bien desde el Ejecutivo provincial aclararon que la inversión rondará los mil millones de dólares, explicaron que la cuarta etapa, que va desde el Puente Romero hasta la descarga del Canal del Este a la altura de Bragado, consta de 212 kilómetros e implica un movimiento de 100 millones de metros cúbicos de tierra.

“El Salado es la cuenca más importante a nivel de superficie, ya que abarca 170.000 km² y alcanza a 52 municipios”, explicaron desde la gestión Cambiemos; y durante la misma audiencia convocaron al ingeniero a concurrir al Ministerio de Infraestructura para conocer detalles del plan.