Vidal abrió las sesiones legislativas, cruzó a los docentes e hizo promesas

"No podemos tener de rehenes a los alumnos", consideró la gobernadora al dar inicio a las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Sin embargo, ese no fue el único pasaje de su discurso que le dedicó a los maestros.

"La educación no se resuelve con paritarias", criticó Vidal a los líderes de Suteba, Roberto Baradel, y de la FEB, Mirta Petrocini, que no aceptaron la propuesta del 15 por ciento de actualización salarial en tres tramos, sin cláusula gatillo y con bono por presentismo.

Acto seguido, la Gobernadora repitió que el salario docente no perderá contra la inflación, pero rechazó las "licencias médicas truchas". "Sé que los maestros merecen ganar mucho más, pero no todo da lo mismo", afirmó. Uno de los casos más llamativos se conoció en los últimos días: un doctor le entregó 107 permisos a docentes en solo 10 días.

En esa misma línea, Vidal les aseguró a los docentes que van a "encontrar un mecanismo para equiparar el salario con la inflación" pero les marcó: "Les recuerdo que durante nuestra gestión, con o sin cláusula gatillo, nunca perdieron".

En ese sentido, la Gobernadora le pidió a los gremios debatir una "reforma profunda del sistema educativo" más allá de las paritarias: "En la secundaria, la mitad de los chicos que la empieza, no la termina. Y de los que sí lo hacen, el 68 por ciento no puede resolver operaciones matemáticas y el 54 por ciento tiene problemas para entender textos".

En otro tramo del discurso, Vidal se refirió al reclamo por el Fondo del Conurbano que la mandataria venía llevando adelante para revisar la distribución de los fondos nacionales. Al respecto, agradeció al presidente Mauricio Macri por su intervención en la discusión con el resto de las Provincias y por "el apoyo que brindó a los bonaerenses desde el primer momento".

"De todas las provincias del país la nuestra era la única que recibía la mitad de lo que aportaba. En silencio, durante muchos años, importaron solo los votos de los bonaerenses pero no su esfuerzo ni sus necesidades. En 15 años ningún Gobernador quiso dar esta discusión" explicó.

Y añadió "Tampoco ningún Presidente. Nosotros no nos quedamos callados. Llevamos el reclamo al Congreso, a la Justicia, dialogamos con el Presidente y los gobernadores, y en menos de dos años logramos firmar un acuerdo histórico que recupera el Fondo del Conurbano".

La gobernadora convocó asimismo a que se lleve adelante "una reforma en la Justicia que nos haga volver a creer, que nos dé respuestas cuando más las necesitamos, que ponga en el centro al que fue víctima y no al victimario. Por eso enviaremos a esta Legislatura proyectos de reforma de distintos códigos. En particular, el Código Procesal Penal. No puede ser que una persona acusada de delitos graves pueda recurrir hasta siete veces a la Justicia para que diga si es culpable o inocente y seguir gozando de su libertad. Y mientras tanto, estar en la calle".

En otro orden, dijo que "en la provincia de la 'Maldita Policía', hoy tenemos un jefe de la Fuerza que denunció a su hermano y lo puso preso, tenemos más de 9.000 agentes apartados y más de 600 que por nuestras denuncias e investigaciones terminaron en la cárcel. En la provincia de La Salada, del Pata Medina y de Balcedo, hoy las causas judiciales avanzan. Cerramos dos bingos y tres casinos, y al resto lo licitamos por primera vez en 23 años".

"En la provincia donde no podíamos llamar a nadie cuando teníamos un accidente en la calle, hoy el SAME llega a más de ocho millones y medio de vecinos en 43 municipios. Y en dos años ya no va a haber más bonaerenses que no sean atendidos en una emergencia", subrayó.

Según Vidal, "en la provincia de las UPA y los hospitales en riesgo de demolición, hoy tenemos 30 guardias hechas a nuevo y para 2019 van a ser todas las de los hospitales públicos. En la provincia llena de carteles de obras con anuncios que nunca se concretaban, hoy hay 1.300 obras públicas que empezamos y terminamos en dos años y para el final de la gestión van a ser 3.200. Las cinco cuencas más importantes de la Provincia están en obra. Y así, más de once millones de bonaerenses no van a sufrir más cada vez que llueva".

"Donde los chicos en los comedores escolares almorzaban por 6,30 pesos –prosiguió-, aumentamos un 160 por ciento los recursos y sumamos 80 mil alumnos nuevos. Ahora no sólo comen arroz y fideos, también reciben carne, lácteos, frutas y verduras