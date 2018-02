Buscan que se declare inconstitucional la reforma a la caja previsional del Bapro

La Asociación Bancaria presentó un planteo ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma en el régimen de jubilaciones de los empleados del Bapro, que sancionó la Legislatura y promulgó la gobernadora María Eugenia Vidal a mediados de enero.

Los cambios, que ya comenzaron a regir, contemplan el aumento en la edad jubilatoria además de una modificación en el cálculo de la composición de los haberes, entre otros aspectos que generaron fuerte rechazos y protestas por parte de los empleados de la entidad.

El recurso fue presentado en las últimas horas por los apoderados legales del gremio que conduce Sergio Palazzo y podría tener resolución en las próximas semanas.

El gremio, que esta semana arrancó con un paro de 48 horas y la participación en la marcha opositora que encabezó Hugo Moyano, analiza por estas horas cómo continuará el plan de lucha que tiene dos frentes: la paritaria y la pulseada salarial con las cámaras empresarias y el rechazo a la reforma de la caja del Bapro.

Paro no, protestas sí

Por ahora, según trascendió, la Bancaria no dispondría nuevos paros, luego de dos huelgas, una de 24 y otra de 48 horas. Pero en la conducción sindical madura la idea de poner en marcha una serie de acciones de protesta que amenazan tensar la situación con la conducción de la entidad financiera pública bonaerense que preside Juan Curutchet.

En principio, todo indica que lanzarán una convocatoria para una nueva movilización que podría ser el próximo 7 de marzo. En paralelo, los empleados del Bapro enrolados en la Bancaria declararon “personas no gratas” tanto a Curutchet como al gerente general de la entidad, Daniel Alonso.

Esa declaración vendrá acompañada por acciones directas que ya generan inquietud en la Provincia. Según trascendió, intentarán impedir que Curutchet ingrese a las distintas sucursales en el marco de las recorridas habituales.

Habrá concentraciones y protestas a cada destino de la Provincia donde se presenten las autoridades del banco, trascendió, y la medida generó fuerte malestar en la conducción del Banco. Es que Curutchet se había propuesto, como uno de los objetivos de su gestión, visitar cada una de las sucursales del Bapro.

Los cambios

La ley 15.008, sancionada en diciembre y publicada el 16 de enero en el Boletín Oficial bonaerense, establece que “tendrá derecho a la jubilación ordinaria el afiliado que compute treinta y cinco (35) años de servicios como mínimo y que hubiera cumplido sesenta y cinco (65) años de edad”. Antes de esa reforma, la edad para acceder a la jubilación estaba fijada en 60 años.

La aplicación de la nueva edad para jubilarse se realizará escalonadamente y de la siguiente manera: 61 años en 2020 y 2021; 62 años en 2022 y 2023; 63 años en 2024 y 2025; 64 años en 2026 y 2027, y 65 años desde 2028.

La medida fue defendida por el gobierno provincial y los legisladores de Cambiemos con el argumento del fuerte déficit que venía generando esa caja previsional que tiene en la actualidad hay 10.500 aportantes activos para 16.000 jubilados, aunque los retirados también aportan a la Caja.

Además, la reforma modifica la tasa de sustitución, es decir el porcentaje del sueldo activo que percibe un jubilado al bajarlo del 82 al 70 por ciento.

Establece también que para el haber inicial se tomará el promedio de los últimos diez años y no el mejor cargo ocupado en la entidad bancaria y que la movilidad jubilatoria no será por variación salarial sino por el índice votado por el Congreso para los jubilados de Anses.