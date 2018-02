Vialidad Nacional se reunió con ediles de Cambiemos por la autopista RN 5

Autoridades de Vialidad Nacional visitaron ayer Alberti, donde se reunieron con concejales del bloque Cambiemos con los que mantuvieron una charla para abordar los detalles del paso de la nueva autopista por el distrito, evacuar dudas y analizar los pasos a seguir en el proceso de ejecución de la obra.

Tras la Audiencia Pública celebrada en 9 de Julio, los ediles solicitaron una reunión con el equipo para pedir explicaciones sobre el desvío de la autopista sobre la actual Ruta 5 a la altura de Alberti y proponer sugerencias que beneficien al distrito. Participaron además de concejales, la senadora provincial, Felicitas Beccar Varela y el ex senador, Gustavo De Pietro.

Luego del encuentro, desde el espacio local manifestaron a Cuarto Político que quedaron muy conformes con lo expuesto por las autoridades. "Más que nada queríamos informarnos y saber por qué la nueva autopista va a pasar a 500 metros del acceso nuestro de Ruta 5, o sea por atrás, y por qué no pasaba por la Ruta 5, tal como en otros lugares", señalaron.

En este sentido aseguraron que, de acuerdo a la palabra de los técnicos, "las medidas no dan, habría que expropiar porque no da la amplitud, el terreno, y por eso debe pasar más lejos". "Es importante recalcar que no es una autovía sino una autopista, que contará con puentes, guard rail, desvíos y toda una cuestión de especificaciones que hacen más inviable el paso por el acceso", aclararon.

De esta manera, "la explicación es lógica, es una realidad, asique escuchamos, analizamos, preguntamos los plazos y acordamos seguir trabajando paso a paso en esta obra que se licitará en abril, con la previsión de que comience en marzo", apuntaron. Y agregaron que, "sin dudas beneficiará no solo a nosotros sino también a todos los vecinos y ciudades por las que pase, mejorará las vías de contacto y dará otra dinámica a la región".