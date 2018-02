Todo o nada

Vidal reunió a sus diputados hace unos días y repitió que ve una negociación compleja con los gremios. No lo dijo con todas las letras: debe seguir una pauta de aumento nacional para no salirse de la política antiinflacionaria trazada por la Casa Rosada y acaso ese límite le complique el acuerdo.

En aquel encuentro surgió que, en principio, no habría una agenda legislativa cargada para los próximos meses.

Se sabe, por caso, que habrá una reforma judicial que está preparando el ministro Gustavo Ferrari y que la propia Gobernadora irá a la carga con un proyecto para reducir los subsidios que la Provincia otorga anualmente a la actividad hípica.

¿Y los cambios previsionales? En el Ejecutivo juran y perjuran que el Instituto de Previsión Social no está en el temario 2018. Hubo un amague hacia fin de año que finalmente quedó en eso. Por las dudas, la oposición y los gremios no bajan la guardia.