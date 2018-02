Ofrecerán un plus para estatales que registren asistencia perfecta

Nadie quiere hablar del término “presentismo” porque remite a lo que los sindicatos interpretan como un “premio a la salud” del trabajador. Pero en la negociación salarial entre la Provincia y los gremios estatales, seguramente aparecerá en escena algún plus salarial que “decore” el aumento del 15% del que por ahora no se quiere mover el gobierno bonaerense.

Para evitar hablar de presentismo, los negociadores de ambos sectores le han buscado un término alternativo: “Continuidad y calidad del servicio”. Con forma de adicional, tomaría en cuenta, entre otras cuestiones, la concurrencia de los empleados a sus lugares de trabajo.

No se trata de una idea nueva para el gobierno de María Eugenia Vidal. Ya le pagó durante el conflicto docente del año pasado, un plus a aquellos maestros que no se adhirieron a los paros del Frente Gremial. El jueves incluyó esa misma modalidad en la propuesta del 15 por ciento de aumento en tres cuotas que acaba de ser rechazada por los sindicatos.

En el caso de los gremios estatales, la idea fue avanzando en los últimos meses. Y ahora podría ser la llave para subir ese tope del 15 por ciento de aumento que ningún sindicato parece dispuesto a aceptar. Menos aún si, como quiere el Gobierno, no contempla la cláusula de ajuste automático por inflación.

El posible pago de ese plus, podría transformarse en un mecanismo para, al menos en forma indirecta, perforar esa pauta que trazó el gobierno nacional.

Por ahora no se conoce el monto que podría tener ese adicional. Pero en los sondeos que en las últimas semanas se produjeron entre funcionarios y dirigentes sindicales, esa posibilidad volvió a ser puesta sobre la mesa.

En rigor, la propia administración bonaerense fue la que planteó la idea el año pasado. Fue durante un encuentro que se desarrolló en Mar del Plata donde la Provincia convocó a los gremios a una jornada de trabajo de dos días.

Allí los funcionarios blanquearon la intención de avanzar con la idea de pagar un plus. Los representantes gremiales que asistieron a aquella cumbre se mostraron dispuestos a avanzar en el proyecto, pero pidieron que no se utilizara el témino “presentismo”.

El plus por asistencia rigió durante años en la Provincia, pero luego desapareció durante la administración de Felipe Solá para transformarse en una bonificación que pasaron a cobrar todos los trabajadores. Ahora, el gobierno de Cambiemos busca reflotar esa idea.

Acaso para no generar tanta resistencia, el adicional no sólo tendría en cuenta la asistencia al lugar de trabajo sino también el desempeño laboral de cada agente.

Por ahora se trata de una posibilidad que aún no tomó forma de propuesta concreta. Es que el gobierno bonaerense decidió cambiar la lógica de la negociación salarial y se concentró en tratar de cerrar trato en una primera instancia con los docentes.

Luego vendrá el turno de los gremios estatales y allí seguramente aparecerá ese adicional del que ya se empezó a hablar.

El anticipo

Mientras tanto, los sindicatos estatales aguardan una definición de la Provincia en torno del pedido que formularon en los últimos días para que se disponga un pago como anticipo de la negociación paritaria.

Los gremios llevaron a un encuentro del que participaron los ministros de Trabajo y Economía, Marcelo Villegas y Hernán Lacunza, respectivamente, el planteo de que se abone un 5 por ciento de aumento a partir del 1º de enero a cuenta de la paritaria.

“Le permitiría a la gente tener algo más en el bolsillo mientras se cierra la negociación”, dicen. Es que, como se dijo, la Provincia quiere primero acordar con los maestros y los estatales deberían esperar hasta marzo.