Los inmuebles de Fernández, bajo la lupa de la Justicia

En plena etapa de recolección de pruebas (instrucción), el fiscal de Junín Javier Ochoaizpuro puso la lupa sobre varias propiedades que podrían pertenecer al ex intendente kirchnerista de Lincoln Jorge Fernández, detenido a partir de 39 hechos de presunta corrupción.

Una de las propiedades sobre las que se centraron por estos días los investigadores es una lujosa casa quinta en las afueras de Lincoln, sobre la Ruta Nacional 188. “Es su último domicilio declarado, y todo indicaría que es de su propiedad”, afirmó a Democracia una fuente con acceso al expediente judicial.

Además, como publicó este diario, en exclusiva, hay una decena más de inmuebles que los pesquisas analizan si son propiedad del ex jefe comunal, aunque tampoco se descarta que estén a nombre de “testaferros”, una ruta difícil de seguir, pero no imposible. Las propiedades en cuestión estarían situadas en “avenida Leandro N. Alem al 300; Alem y calle Caseros; avenida 25 de Mayo al 800; calle Mitre al 400; calle Sarmiento al 1000; calles Monseñor Surce y Pellegrini; calles Tiseyra y Ameghino; y en la avenida San Lorenzo, además de otras dos propiedades sobre calles Almirante Brown y San Martín.

Cabe destacar que Fernández, está acusado por los presuntos delitos de asociación ilícita, malversación de fondos públicos, adulteración de documentos y uso de documentos adulterados en treinta y nueve hechos.

Y la jueza de Garantías Marisa Muñoz Saggese desestimó los pedidos de excarcelación de Jorge Fernández; del ex contador Walter Fernández; del ex tesorero municipal Marcelo Porto; y del ex secretario de Hacienda, Mario Ruiz.

Consultado por Democracia, el fiscal Ochoaizpuro aseguró que “la causa sigue en pleno trámite” y se continúan investigando los bienes de Jorge Fernández”.