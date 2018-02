“El Estado interviene a favor de las empresas y no de la gente”

LORENZINO, CONTRA EL AUMENTO DE PEAJES

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, rechazó el aumento de peajes previsto para los accesos Norte y Oeste al asegurar, durante una audiencia pública en Luján para tratar estas subas, que “estamos frente a un Estado que interviene a favor de las empresas y en ningún momento en beneficio de la gente”. En ese sentido, cuestionó que “todos los incrementos se financien con el bolsillo de los usuarios”, y sostuvo que “el gobierno no reflexiona sobre esta realidad, ya que el Estado debe regular el poder del poderoso sobre el débil”. “No veo un Estado imparcial, que regule a favor de los que menos tienen, porque el poderoso siempre tiene más reaseguros y puede reclamar por otros medios. Estamos en presencia de funcionarios con buena fe y capacitados, pero que tienen una mirada contraria a esta idea, lo que provoca que estemos ante un contrato que parece más a favor de las empresas que de la gente”, indicó el Defensor del Pueblo. Por otro lado, Lorenzino se mostró en contra del sentido de las actuales audiencias públicas, al indicar que “son solamente formalismos, porque acá ya está decidido lo que se va a hacer. Desde la Defensoría queremos hacer aportes no sólo desde lo técnico sino también desde lo político, ya que hay mucho para trabajar y mejorar en cuanto a la participación ciudadana”. En esa línea, reclamó que se deben “generar canales y mecanismos de control modernos y veloces, animarse a romper los moldes viejos de dispositivos de control que no funcionaron, para que el ciudadano ejerza su derecho a controlar mediante herramientas ágiles y a la altura de las nuevas demandas”.