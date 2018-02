¡Fin de temporada! Bajan precios en la costa atlántica tras el feriado de carnaval

La segunda quincena de febrero fue, históricamente, la más económica para vacaciones. Sin embargo, este año, los precios pueden llegar a la mitad de lo que se pagó en enero.

En 2017, Carnaval cayó a fines de febrero, lo que hizo que la temporada se extendiera; este año parece que todo termina después del 13 de febrero. "Después de Carnaval habrá muchas ofertas porque caerá abruptamente la demanda", señalaron desde la inmobiliaria Gonnet Propiedades, en Mar del Plata, en declaraciones al diario Ámbito.

Por su parte, Eugenio Hoffmann, dueño de la inmobiliaria que lleva su nombre en Pinamar, señaló: "No fue una temporada tan buena. Los períodos de alquiler fueron de entre 7 y 10 días, las quincenas ya no se usan. Los microturistas marcaron la diferencia. Hay que repensar los precios y la distribución de los días para que las propiedades no queden vacías".

Lo cierto es que después de carnaval se espera una verdadera lluvia de ofertas. "Habrá rebajas de hasta el 50%, hay un público que se acerca a buscar estas oportunidades", concluyeron desde Mar del Plata.