Nuevas aulas, ampliación del boleto estudiantil y del servicio alimentario

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció ayer una serie de mejoras en el área de la educación, destinadas a ampliar el Servicio Alimentario Escolar, construir nuevas aulas para el nivel inicial y la ampliación del boleto estudiantil a todos los niveles.

Según dijo, las medidas buscan "poner a los chicos en el centro" del sistema pedagógico y "ofrecerles buenas condiciones de aprendizaje" porque "la situación económica de su familia no debe ser un obstáculo para que un chico llegue a la escuela".

"El transporte es parte de los costos que una familia tiene que pagar cuando tiene a sus hijos que van al sistema educativo y este no está cerca de su casa. Por eso desde el año 2016 la Provincia implementó una demanda que tenía 40 años de espera, que es el boleto estudiantil gratuito", explicó Vidal.

Y detalló que "el boleto es para todos los chicos que van a las escuelas públicas, en jardines de infantes, nivel primario, secundario y para casi 300 mil chicos que van a 15 universidades públicas".

"No queremos que el costo del transporte sea un obstáculo para seguir aprendiendo. El Estado tiene que estar con las familias, garantizando que esos chicos lleguen igual a la escuela aunque no tengan cómo pagar el boleto, y que tengan una comida al día que les permita aprender", destacó Vidal durante un acto realizado en la Casa de Gobierno en la ciudad de La Plata.

Acompañada por el director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny y los ministros de Infraestructura, Roberto Gigante, y de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, la gobernadora consideró que "parte del éxito de que los alumnos puedan aprender lo que necesitan saber es que tengan buenas condiciones de aprendizaje".

Servicio alimentario

La gobernadora anunció la ampliación del Servicio Alimentario Escolar (SAE) con el que hoy 1.600.000 chicos de los 135 municipios de la Provincia reciben todos los días desayuno, almuerzo y/o merienda en las escuelas.

A partir de ahora todos los alumnos de todas las escuelas de nivel inicial y primario recibirán desayuno o merienda: esto implica la incorporación de 224 escuelas –de las cuales el 61% presenta un índice de vulnerabilidad alto o muy alto- a las 7.035 que actualmente reciben el servicio, 82.237 nuevos chicos y una inversión adicional de 300 millones, que significa un monto total para SAE de 5.244 millones de pesos, se informó oficialmente.

“Hemos aumentado los fondos que la Provincia destina cada mes para que los chicos coman bien. Desde el 2016 para acá, el valor de la comida de cada chico se ha incrementado en casi un 150 por ciento. Hoy hay carne, verduras, frutas que no estaban presentes en los menús de 2015, y cada vez tienen más lácteos. Esto hace a su alimentación básica", indicó.

Por otra parte, al anunciar la ampliación del Boleto Estudiantil Gratuito a más universidades nacionales del territorio provincial, precisó que "la situación económica de la familia y el costo del transporte no puede ser un obstáculo para seguir aprendiendo".

Este año se incorporan al sistema de boleto estudiantil gratuito las Universidades de San Martín y de José C. Paz: de esta manera ya son 15 en territorio bonaerense en las que los estudiantes tienen ese beneficio.

650 aulas

Finalmente, Vidal anunció que se construirán 650 aulas (437 en 2018 y 210 en 2019) "que les permitan a todos los chicos de la Provincia acceder a la sala de 5 años" en los jardines de infantes, "y garantizar el ciento por ciento" de escolaridad en ese nivel del ciclo inicial.

En este punto, la inversión es de 1.112 millones de pesos y beneficiará a 32.300 alumnos, se informó oficialmente.

"Es parte del camino que tenemos que recorrer juntos todos los adultos –dirigentes gremiales, docentes, gobierno, padres y madres- para que los chicos ocupen el centro de la escena, puedan aprender y que ir al colegio les dé las herramientas que necesitan para defenderse en la vida", concluyó Vidal.