Vidal se sumará al decreto de Macri y prohibirá la designación de familiares

La gobernadora María Eugenia Vidal adherirá al decreto del presidente Mauricio Macri que les prohíbe a los ministros designar a familiares en el ámbito del Poder Ejecutivo.

Así lo confirmaron a este diario altos funcionarios de la Gobernación, quien indicaron que esperarán conocer el texto de la decisión nacional antes de decidir los alcances que tendrá la medida en la Provincia.

El decreto dictado por el Presidente se publicará hoy en el Boletín Oficial. Las fuentes dijeron que aún no se definieron precisiones sobre la adhesión, tales como si la medida será retroactiva, qué rango de funcionarios quedará comprendido y hasta qué nivel de parentesco alcanzará la incompatibilidad.

“No son muchos los casos”, dijeron cerca de Vidal, pero de todas modos se resolvió adherir como un “gesto político” ante la decisión nacional.

Algunos casos son los de la hija del ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre, que es su secretaria privada. En el ministerio de Ciencia y Tecnología, trabaja junto a su padre Paula Elustondo, la hija del titular de esta cartera, Jorge Elustondo.

Cerca de la Gobernadora decían ayer que parte de las medidas anunciadas por la Casa Rosada ya fueron ejecutadas en diciembre por el Ejecutivo bonaerense. “El ajuste de la política ya se hizo antes de fin de año”, señalaban.

De hecho, la Provincia prevé ahorrar a lo largo del año unos 3.000 millones de pesos con la reducción de la estructura política, la eliminación de las jubilaciones de privilegio y el recorte del gasto en la Legislatura.

Los voceros de la administración provincial dijeron que la Gobernadora hizo una baja del 10 por ciento de la planta política apenas asumió y recortó otro 20 por ciento en diciembre pasado, al eliminar de 221 cargos jerárquicos mediante la reforma de la Ley de Ministerios, lo que generará un ahorro de 600 millones de pesos anuales.

En tanto, el 19 de diciembre, mediante una ley que fue promulgada el 18 de enero, también se dispuso en la Provincia la eliminación de jubilaciones de privilegio para legisladores, gobernadores y vices.

Asimismo, las fuentes recordaron que también, en noviembre, Vidal impulsó el recorte de 2.500 millones de pesos del presupuesto de la Legislatura para 2018.

La cuestión salarial

El decreto de Macri contempla además el congelamiento de los sueldos de los funcionarios. En el caso de la Provincia, esa medida está en estudio. “Va a depender de cómo se cierre la paritaria”, indicaron las fuentes.

Hay una cuestión para tener en cuenta en relación a los sueldos.

Ocurre que existen categorías en la administración pública que si bien son cargos jerárquicos y en la mayoría de los casos son ocupados por funcionarios políticos, en otros acceden a ellos personal de carrera.

De tal modo, un posible congelamiento salarial debería atender esas circunstancias para evitar que ese personal de planta quede alcanzado por una medida de congelamiento salarial.

Las comunas, el problema

Según dicen en la Gobernación, no existen demasiados casos de funcionarios con parientes designados. En cambio, los casos de nepotismo más notorios se registran en municipios no sólo opositores sino también oficialistas.

Algunos alcaldes reaccionaron rápido frente al anuncio de Vidal. Uno de ellos fue el de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. “No podrán formar parte de la planta del municipio, cualquiera fuera la modalidad de su contratación, los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de los secretarios del Departamento Ejecutivo”, reza el decreto de Valenzuela.

La misma restricción se aplicará al propio intendente. Valenzuela, justamente, había sido acusado por los opositores en su distrito de nepotismo. Fue cuando se conoció que su esposa, Daniela Reich, había sido designada como subsecretaria de Género y Diversidad Sexual bonaerense. En octubre, fue electa diputada provincial.

Otro jefe comunal que anunció la adhesión a la decisión de Vidal fue el peronista Ariel Sujarchuk (Escobar). “Los dirigentes políticos debemos dar el ejemplo ante la sociedad que nos eligió. Siempre. Creo que la decisión del gobierno nacional de excluir a familiares directos de los ministros de la administración pública es una clara medida que avanza en ese sentido. Son estas las determinaciones que la sociedad nos exige y son estas las definiciones políticas que hacen posible el progreso”, expresó el alcalde al anunciar su respaldo a la medida oficial.

En el conurbano hay casos resonantes de intendentes con familiares cercanos con funciones en el municipio. Uno de ellos es Quilmes, donde el intendente Martiniano Molina tiene a su hermano Tomás en el gabinete. En Morón, Ramiro Tagliaferro tiene a su hermano Leandro -según el último organigrama de noviembre- aunque desde el municipio aseguraron que el familiar fue desvinculado en diciembre y las planillas aún no están actualizadas en la web.