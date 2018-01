Vidal lanzó una app para denunciar situaciones de violencia de género

La gobernadora María Eugenia Vidal anunció ayer que las mujeres bonaerenses víctimas de violencia de género no necesitarán concurrir a una comisaría para denunciar las agresiones, sino que se podrá hacer la presentación por medio de una aplicación móvil desde el teléfono celular y el trámite se seguirá directamente ante la Fiscalía que corresponda.

Vidal difundió una serie de herramientas y programas "para todas las mujeres que estén sufriendo lesiones, intentos de femicidios, abusos, situaciones que afecten su seguridad y estén vinculadas a la violencia de género", quienes a partir de ahora "van a poder hacer la denuncia sin la necesidad de ir a una comisaría, a través de la aplicación móvil Seguridad Provincia, que es gratuita y ya recibe denuncias de otros tipos de delito, que van directamente a la Fiscalía".

Es un enorme trabajo que va a llevar mucho tiempo. Mientras tanto, damos las respuestas de emergencia que son necesarias, afirmó Vidal.

Acompañada por el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón; la subsecretaria de Género y Diversidad, Agustina Ayllón, y el intendente de La Plata, Julio Garro, la gobernadora sostuvo que "siempre ha sido difícil para las mujeres víctimas no sólo denunciar, sino también tomar la decisión, acercarse a una comisaría, contar lo que les pasa y que les tomen la denuncia".

Crianza “sin machismo”

"Participar en marchas no es suficiente. Necesitamos que en cada una de las casas, cada una de nosotros, y cada uno de los varones, críen a los chicos sin machismo. El cambio que tenemos que hacer es cultural. Es un enorme trabajo que va a llevar mucho tiempo. Mientras tanto, damos las respuestas de emergencia que son necesarias", indicó.

Además, la mandataria bonaerense anunció la implementación de un fondo de emergencia de hasta 7.500 pesos para cada persona que necesite una respuesta rápida: al respecto, sostuvo que los 135 municipios de la provincia "van a tener una tarjeta para que tengan esos fondos disponibles las 24 horas y puedan accionarlos cuando los necesiten".

"Cuando se detectan situaciones de violencia de género hay cuestiones urgentes que resolver, como un pasaje para un traslado, alojamiento transitorio o bien la compra de medicamentos o ropa", explicó.

Vidal destacó también que se amplió la atención en el número de denuncias 144, atendido por setenta operadoras profesionales, y la red de refugios que la Provincia tiene a disposición para las mujeres que no pueden quedarse en sus casas por razones de seguridad, que ya cuenta con 44 hogares y, para 2019, alcanzará los 50.

"Con esto no alcanza, tenemos que seguir haciendo prevención, entre todos, desde el área de educación, en escuelas de verano, en colonias, y prevenir la violencia de género desde el noviazgo. Vamos a seguir trabajando para que efectivamente haya ni una menos", concluyó.