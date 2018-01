Primicia de Democracia: detuvieron al ex intendente de Lincoln Jorge Fernández

El ex intendente kirchnerista de Lincoln Jorge Fernández fue detenido este mediodía a partir de una denuncia por presunta defraudación a la administración pública; malversación de caudales públicos; administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales; cohecho; asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, que investiga el fiscal Javier Ochoaizpuro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Junín.

La información fue confirmada a Democracia por fuentes judiciales.

Es el primer ex jefe comunal bonaerense que queda detenido por una denuncia de corrupción a partir de la asunción de Cambiemos.

Según confirmó este diario, lo acusan de cometer casi 40 hechos de corrupción. También fueron detenidos por orden del fiscal los ex funcionarios Walter Fernández (ex contador general), Mario Ruiz (ex secretario de Gobierno y Silvia Mazaitez (ex empleada de Tesorería).

El fiscal trabajó en coordinación con personal de procuración general.

Apodado "El Loco", el ex intendente trabajó para la frustrada candidatura a gobernador de Aníbal Fernández en 2015.