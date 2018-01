Definen si habrá retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas en la Provincia

El gobierno bonaerense definirá en los próximos días si se suma al régimen promovido por la Nación y establece el sistema de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para empleados estatales. Así lo confirmaron ayer fuentes calificadas de la Gobernación, quien indicaron que la cuestión será resuelta por el Ejecutivo una vez que la gobernadora María Eugenia Vidal retorne de sus vacaciones en la Patagonia.

En la ley de Pacto Fiscal que promovió la Nación y al que adhirió la Provincia, existe una serie de disposiciones vinculadas a la reducción de las plantas de personal tanto en el gobierno central como en las provincias y en los municipios. Y en ese contexto, se establece la posibilidad de apelar con ese objetivo a dos mecanismos para achicar la dotación de empleados públicos: retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

Se trata de dos medidas que no serán compulsivas, sino que se abrirán para que los empleados que así lo deseen puedan desvincularse del Estado. Pero el propósito central es achicar las plantas de personal que en muchas provincias están sobredimensionadas. El Pacto Fiscal que firmaron las provincias con el gobierno nacional, y que fue ratificado por ambas cámaras del Congreso, tiene un título denominado Compromisos del Estado Nacional que habilita los retiros voluntarios y las jubilaciones anticipadas en las provincias y los municipios.

Dentro de este apartado figura el ítem “Programas de Retiros”, que afirma que el Estado nacional se compromete a “financiar con líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales. Esos programas deberán cumplir con las pautas que establezca el Estado Nacional, las que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral”.

Desde la recuperación de la democracia, en 1983, hubo tres presidencias que instrumentaron retiros voluntarios: Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De la Rúa. Pero fueron para empleados nacionales.

La última medida de esas características en la Provincia fue aplicada por Carlos Ruckauf cuando, en medio del dictado de la emergencia económica y financiera, la Provincia buscó reducir gastos y emitió los recordados Patacones.

En el gobierno bonaerense aseguraron que la decisión no está tomada, pero que se analizará el tema en las próximas horas cuando Vidal se reintegre a sus actividades.

En la Provincia existen alrededor de 600 mil empleados públicos entre docentes, administrativos, médicos y policías. Desde que asumió, el gobierno de Cambiemos avanzó con una reducción de la planta por medio del mecanismo de las jubilaciones.

De hecho, en los primeros dos años de gestión Vidal dispuso el retiro de 48 mil agentes. No sólo eso: en 2018 contempla jubilar otros 30 mil.

El ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, anticipó que se impulsará el retiro voluntario para los empleados del Estado nacional. “Estamos evaluando un decreto con la posibilidad de retiro, tal como está previsto para las gobernaciones”, dijo el funcionario hace algunas horas.

Según trascendió, la idea oficial es que las provincias que adhieran reciban un crédito nacional para financiar la operación a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo del ministerio del Interior.