La Provincia va por una reforma en el régimen jubilatorio de los estatales

Lo que era un secreto a voces se terminó por confirmar ayer. El gobierno bonaerense impulsará este año un debate sobre el cambio del régimen jubilatorio para estatales y docentes que incluirá, entre otros aspectos, la edad para acceder al retiro y la fórmula con que se calcula el haber previsional.

Así lo anticipó el presidente del Instituto de Previsión Social, Christian Gribaudo, quien dijo que está trabajando para promover una discusión en la Legislatura. De esta manera, el funcionario terminó por confirmar las versiones en el sentido de que el gobierno de Vidal buscará ir hacia un esquema de “armonización” con el régimen nacional del Anses.

No será un debate fácil. Los gremios se oponen a los cambios porque no quieren resignar dos cuestiones centrales: la movilidad jubilatoria y la forma en que se calcula la pasividad del agente que se retira. Son dos ventajas sustanciales en comparación con el régimen nacional.

Las diferencias son enormes. Mientras que en la Provincia un docente accede a la jubilación ordinaria a los 50 años, en el Anses la edad es de 60 para las mujeres y 65 para los hombres. El mínimo de aportes en la Provincia es 25 años y en Anses de 30; para el IPS se establece como mejor cargo los tres mejores años consecutivos o cinco alternados de la carrera docente, para Anses los últimos diez años trabajados. Además, la jubilación puede ir del 70 al 85% del sueldo en actividad, mientras que en Anses no más del 52,5% con 35 años de aportes.

Dos objetivos de fondo

Gribaudo blanqueó que se “encuentran trabajando” para que el debate de la reforma del sistema previsional llegue a la Legislatura. La edad jubilatoria y la puesta en marcha de un régimen único, aparecen como dos de los objetivos perseguidos por el organismo previsional.

En la Provincia, por ejemplo, los estatales, tanto hombres como mujeres, se retiran a los 60 años. En la Nación, en cambio, los varones se jubilan a los 65.

“Nosotros somos responsables y tanto el equipo de IPS como el equipo de Economía de Provincia, con (el ministro) Hernán Lacunza, y el gobierno nacional estamos trabajando en el futuro, no solamente en el presente. Es un debate mundial, la gente vive más y tienen mayor calidad de vida. A partir de los 60 y los 70 años realizan actividades tanto laborales como de estudio y capacitación, tienen una vida muy activa; ya no son el pasivo de la tercera de edad que queda apartado en su casa, así que por eso, seguramente, encararemos este debate”, dijo Gribaudo.

Y acotó: “Además es un debate que se da en el mundo y muy responsablemente lo dio el gobierno nacional con una ley en el Congreso, que creo que es muy positiva porque habla de la transparencia y del orden de un sistema. Nosotros estamos trabajando para que ese debate también se produzca en la Provincia con todos: con los sindicatos y con los actores políticos, porque este debate se da en el marco de las Legislaturas, no son decretos ni una mirada de un solo partido político. Para estas cosas se necesitan distintas miradas y seguramente este año comenzaremos a trabajar lo que tiene que ver con un sistema más previsible y más sustentable en la provincia de Buenos Aires que tenga que ver con la edad, con los aportes y trabajar en regímenes que no sean distintos en todo el país”.

Un intento fallido

A fines del año pasado la Provincia amagó con plantear el debate de la reforma al régimen previsional junto con otros cambios también polémicos: los que terminó concretando en el sistema jubilatorio de los empleados del Banco Provincia.

Incluso circuló un proyecto pero, en medio de la violencia y el espeso clima social que se registraban a nivel nacional con la reforma al cálculo de las jubilaciones en la Anses, finalmente el Ejecutivo frenó la iniciativa y el oficialismo se concentró en aprobar la reforma a la Caja del Bapro que, según estimaciones oficiales, tiene un déficit que este año llegará a los 6 mil millones de pesos.

En el caso del IPS existen visiones contrapuestas. Por un lado, sectores de la oposición aseguran que el sistema está equilibrado, pero en algunos despachos oficiales se empieza a hablar de un déficit que en 2018 podría acercarse a los 2 mil millones de pesos.

El debate divide aguas incluso hacia adentro del oficialismo. Hay quienes cuentan que existirían dos posturas dentro del equipo de Vidal. Un sector dentro del gabinete promovería directamente la “armonización” del sistema provincial con el Anses. Pero un ala política estaría dispuesta a ceder en algunos planteos e ir hacia una reforma lo más dialogada posible.

Con oposición y gremios

En ese contexto la Provincia, según admitió Gribaudo, hará una convocatoria a distintos sectores de la oposición para analizar los alcances de la reforma. Se sabe además que los gremios, en aquellos días agitados de diciembre, se llevaron la promesa de que también serán convocados a una mesa de diálogo para discutir los cambios previsionales.

De todas formas, los sindicatos ya manifestaron su rechazo a la armonización lisa y llana con el Anses. Incluso vienen realizado una serie de acciones que incluyeron un abrazo simbólico a la sede del Instituto de Previsión Social en calle 47 entre 5 y 6.

Lo cierto es que el debate por las finanzas del IPS tiene dos datos claves: el crecimiento en la expectativa de vida, que hace que los pasivos sean pasivos por muchos más años que antes, y el congelamiento de los ingresos al Estado. Todos los ingresos que se produjeron en los últimos dos años fueron a través de contratos de locación que terminan generando aportes a la Anses, a través del pago del monotributo, y no al sistema provincial.