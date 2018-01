La credencial plástica de IOMA será la única válida para acceder a las prestaciones

Esta iniciativa es parte del Programa de Renovación Tecnológica de IOMA para mejorar la identificación de los afiliados, simplificar trámites y garantizar la eficiencia y transparencia en las prestaciones. “La nueva credencial representa un cambio de paradigma orientado a la optimización de los recursos y a favorecer una mejor calidad en la atención”, explicaron.

Los afiliados voluntarios individuales que aún no retiraron la nueva credencial deben acercarse a la Delegación de IOMA correspondiente con el DNI y la constancia del último pago (no es necesario llevar fotocopias). En caso de no poder concurrir, se puede designar a alguien para retirarla. Esa persona deberá llevar su DNI, una carta de autorización original con la firma del titular y presentar DNI del afiliado y el último recibo de pago.

Por otra parte, se recuerda a los afiliados obligatorios que no poseen su credencial plástica que los antiguos carnets de papel amarillos ya no tienen validez, por lo que deben dirigirse a su Delegación con la documentación correspondiente (DNI, último recibo de sueldo y anterior carné, no es necesario llevar fotocopias).

Los beneficiarios recibirán un sobre que contiene la credencial del titular y las de su grupo familiar, junto con las instrucciones a seguir para activarla.