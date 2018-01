Docentes exigen “una discusión salarial ya”

Los gremios que conforman el Frente de Unidad Docente (AMET - FEB - Sadop - Suteba – Udocba) reclamaron luego de una reunión que concretaron este lunes una “urgente convocatoria” del gobierno bonaerense ante “la falta de convocatoria a paritaria salarial”.

Desde los gremios, reclamaron tratar “la defensa del IPS y del régimen previsional docente, el fin de los ceses de docentes y el cierre de cursos” y rechazaron “la práctica desleal del gobierno provincial para con los gremios docentes, intentando deslegitimarlos, para condicionar la paritaria”.

Además, rechazaron “la imposición de salarios a la baja con una pauta inflacionaria del 15% exigiendo aumento salarial justo, condiciones dignas de trabajo y aplicación de la cláusula gatillo”.

La titular de FEB, Mirta Petrocini, advirtió ayer que “se rechazará de plano” un posible aumento salarial del 15% para los docentes bonaerenses, y se quejó de que el Gobierno está “permanentemente recalculando” en materia de inflación.

“Desde ya el 15% de un posible aumento salarial se va rechazar de plano. Los docentes estamos viendo que este gobierno está permanentemente recalculando”, dijo en declaraciones periodísticas.

“El problema no es la cláusula, sino el ‘gatillo’”, consignó. “Lo que demuestra que tienen serias dudas de cumplir con las metas inflacionarias. Si no fuera así, porque no dejarla para garantizar que ningún trabajador vaya a perder en esta negociación salarial”, agregó.

En tanto, Roberto Baradel, de Suteba, expresó que "todavía no hubo ningún ofrecimiento, pero si fuera del 15 o 16% lo rechazaríamos de plano", y recordó que en el mes de noviembre el gobierno bonaerense "dijo que estaban de acuerdo con mantener la cláusula gatillo".

Finalmente, Miguel Díaz, de Udocba, consideró que "lo que pretende el gobierno es lisa y llanamente una rebaja salarial" ya que "todos -funcionarios y trabajadores- sabemos que la inflación no se puede parar" y evaluó que "no firmaremos una baja salarial, el Gobierno tendrá que ir por decreto".