Para el FR, “es discriminatorio que el Bapro otorgue beneficios sólo en Mar del Plata”

El bloque del Frente Renovador reclama que el Ejecutivo provincial extienda el beneficio de descuento del Banco Provincia a todo el territorio provincial y no sólo Mar del Plata como se ejecutó el miércoles pasado. "Es discriminatorio dejar fuera del beneficio a otros destinos turísticos y a todos los vecinos que no están en Mar del Plata", expresaron los diputados del massismo Rubén Eslaiman y Ricardo Lissalde.

“Consideramos discriminatoria la decisión del gobierno de la provincia de beneficiar a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires solamente a sus clientes que veranean o viven en la ciudad de Mar del Plata”, explicaron los diputados del Frente Renovador a través de un proyecto de declaración.

En esa línea, resaltaron: "Es discriminatorio no solamente para el resto de los destinos turísticos de nuestra provincia, sino también para aquellos bonaerenses que no han tenido la posibilidad de vacacionar y se han tenido que quedar trabajando en sus lugares de residencia”.

El día miércoles 10 de enero se concretó el descuento del 50 por ciento a los clientes del Banco Provincia en la ciudad de Mar del Plata, acompañado de una profusa campaña de difusión por medios de comunicación nacionales.

“Vidal debe entender que es gobernadora de toda la provincia de Buenos Aires y no intendente municipal de Mar del Plata, y como tal, debe brindar beneficios de fomento y promoción turística a todos los destinos que ofrece el vasto y rico territorio bonaerense”, completaron los diputados del Frente Renovador.

Los legisladores massistas insisten en que "las autoridades del Poder Ejecutivo que reflexionen y enmienden este error, de manera tal que el día anunciado del próximo descuento a los clientes BAPRO –miércoles 24 de enero- beneficie a todos quienes están en nuestra provincia, incluso a aquellos empleado públicos que no han podido irse de vacaciones”.