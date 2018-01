Intendentes se ajustan en busca de equilibrio financiero

Mientras avanzan con recortes y planes de austeridad, la mayoría de los municipios bonaerenses terminaron por aprobar estos días presupuestos y ordenanzas fiscales que contienen en la mayoría de los casos aumentos de tasas muy por encima de la nueva meta de inflación proyectada por el Gobierno, que ahora es del 15%.

Con los números en rojo y un complicado desequilibro financiero, los intendentes buscan aumentar la recaudación propia y, a su vez, ponerse en sintonía con el pedido de ajuste de la gobernadora María Eugenia Vidal, que implica reducir déficit, frenar contrataciones y achicar deuda. Es que desde la Provincia ya avisaron: de ahora en más, aplicar un esquema para bajar el gasto político es condición para recibir auxilio económico.

Cabe señalar que la propuesta de Vidal invita a su vez a los municipios a bajar las tasas que recaen sobre los sectores productivos. No obstante, algunos jefes comunales se escudan en el "atraso" que existe en la actualización de esos tributos, por lo que pese al esfuerzo, realizan subas por encima de la inflación.

En este marco, un buen alumno es el intendente de Bragado, Vicente Gatica, quien realizó aumentos promedio del 12% en la tasa de Servicios Urbanos y red vial, y mantuvo los valores para las de Seguridad e Higiene, mientras planea "reordenar el Gabinete" y ahorrarse unos 2 millones de pesos en el año con un ajuste en el gasto político.

En Bahía Blanca, uno de los municipios con el mayor rojo fiscal, el intendente Héctor Gay también sigue las condiciones de Vidal, y fue de los primeros en suspender por decreto contrataciones y horas extras, lo que le trajo complicaciones. No obstante, la semana pasada resolvió el pase a planta de unos 400 empleados por un acuerdo previo con el Sindicato de Municipales. En esa comuna, las subas de los tributos locales irán desde el 25 al 45% en el Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública (ALC).

Mientras que en San Pedro, Cecilio Salazar también se destaca entre los intendentes obedientes: este viernes oficializó la fusión de áreas, la disolución de otras y el recorte de funciones. "La gobernadora nos pidió que no sigamos tirando manteca al techo", explicitó Salazar. "Tenemos que entregar algunos soldados porque es necesario que lo hagamos", graficó, aunque reconoció: "Tenemos un gran equipo de trabajo". En tanto, en ese municipio, los Mayores Contribuyentes aprobaron por amplia mayoría la suba de tasas de entre el 33 y el 50%.

En Tres Arroyos, el vecinalista Carlos Sánchez, tiene previsto recaudar en concepto de tasas un total de 356.628.571 pesos durante 2018, según lo establece el presupuesto que fue votado la semana pasada en el Concejo Deliberante, que aprobó un incremento del 28% en la mayoría de los tributos, pero inferior en la tasa vial que paga el campo. El jefe comunal también fue uno de los primeros en avanzar en medidas de ajuste económico, como en la reducción de horas extras, y dijo que se controla de manera "más eficiente" el gasto en combustible.

En Olavarría, en tanto, las subas de tasas de servicios urbanas aprobadas promedian el 100%, lo que ya ocasiona malestar entre los vecinos. En tanto, a diferencia de sus pares de Cambiemos, Ezequiel Galli, no diseñó un plan de ajuste tan severo, es más, fue cuestionado incluso por algunos gastos.

En Junín, el aumento de las tasas fue de un promedio de 15%, más moderada y en concordancia con la meta de inflación propuesta por el Gobierno nacional, aunque también creó una subtasa para financiar trabajos en el relleno sanitario. En esta ciudad, si bien el intendente Pablo Petrecca (Cambiemos) va a ajustar los números para adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo hará con el Presupuesto aprobado.

Asimismo, en Necochea, en medio de problemas para pagar los sueldos, el massista Facundo López eliminó nueve cargos el mes pasado y fue uno de los primeros en avanzar en el ajuste de la planta política. En esa localidad balnearia, las tasas se aprobaron ayer con aumentos que rondan el 29%.

Mientras tanto, los intendentes más cercanos a Vidal en lo que respecta a proximidad geográfica, Julio Garro de La Plata y Jorge Nedela de Berisso, también cumplieron con las recomendaciones del Gobierno provincial.

El berissense firmó un decreto por el que se suprimen cuatro direcciones del andamiaje municipal y que, se adelantó, quedarán bajo la órbita de otras áreas afines, mientras que se avizoran despidos, según denuncia el sindicato de municipales. Mientras que Garro aseguró que redujo desde el inicio de su gestión un 55% el gasto político y para el año que viene prevé eliminar otros 70 cargos para ahorrar 30 millones de pesos.