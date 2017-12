Vidal lanzó el Operativo Sol 2018 en Mar del Plata: "Empezó el cambio, no vamos a aflojar"

En el marco de un acto en la plaza Almirante Brown, situada en la zona de la rambla Casino de la ciudad balneria, la gobernadora Vidal, junto a Ritondo y el diputado Montenegro, dejaron inaugurado el Operativo Sol 2018 que contará con 15.200 efectivos y estará en 47 localidades de la Provincia.

"Me pone muy contenta ver la gente en la playa, más que el año pasado. Eso es más trabajo", dijo al tiempo que reveló que pasará las fiestas de fin de año en la localidad balnearia.

Tras recorrer las políticas que el Gobierno bonaerense implementará en el marco del programa "Mar del Plata te hace feliz", como los beneficios del Banco Provincia, y no parar con su discurso pese a un cartel de protesta, en alusión a los docentes, que se filtró en varias ocasiones en la transmisión oficial, dejó un "mensaje de fin de año para los bonaerenses"

"Reconocemos enormemente el apoyo de ustedes, que ha sido conmovedor en estos dos años. Hemos dado todas las peleas en las que creímos y hoy es un día muy especial porque recuperamos el Fondo del Conurbano (en alusión a la media sanción de la Cámara de Diputados provincial del Pacto Fiscal)".

Y agregó: "Sabemos que falta, tenemos que esforzarnos más. Queda mucho camino por recorrer para estar definitivamente mejor. Empezó el cambio, no vamos a parar, no vamos a aflojar y ustedes no aflojen tampoco".

Los efectivos reforzarán la seguridad en todas la costa atlántica, sumándose a los uniformados con los que cuenta cada balneario bonaerense. En este año que viene, se utilizarán 15 UTV para patrullar en playas, 10 motos de agua, 18 torres de vigilancia (5 en Mar del Plata, 2 en Pinamar, 2 en Villa Gesell y 1 en La Costa).

Además habrá 49 destacamentos móviles, 11 helicópteros, 200 motos (100 BMW de alta cilindrada y 100 Corven) Radios encriptadas P25, 6 escáneres para terminales de transporte (3 para detección de drogas y 3 de armas), 50 camionetas y 40 autos adicionales 360º, Drone de reconocimiento aéreo (Transmite en directo a pantalla gigante y centros de monitoreo), 60 equipos portátiles de morpho touch (cargados con antecedentes penales), Camión cisterna para incendios y 500 cámaras para caminantes.