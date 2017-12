En la Legislatura, Lacunza pidió que se apruebe la reforma fiscal

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, pidió ayer a los legisladores bonaerenses que aprueben la reforma fiscal que hoy comenzará a tratarse en la Legislatura.

"Estamos recuperando esos fondos para los bonaerenses, así que entendemos que todos los bloques, oficialismo y oposición van a estar de acuerdo con esa iniciativa", dijo Lacunza a los periodistas tras reuniones en la Legislatura.

“Fue el último paso de un trabajo de largo aliento de dos años que estamos haciendo con el Gobierno Nacional y las otras provincias, donde el último eslabón de esta cadena es tratar, debatir y aprobar el consenso fiscal en la Legislatura provincial, que restituye fondos que la Provincia perdió, erosionada por distintas medidas arbitrarias", señaló.

Mientras tanto, el presidente del bloque del Frente Renovador en Diputados, Rubén Eslaiman, aseguró: "Nosotros le hemos planteado algunos cambios, particularmente separar el proyecto que el Ejecutivo mandó, por un lado la aprobación del pacto fiscal, y por otro lado todo aquello que tiene que ver con la parte impositiva. También le hemos propuesto eliminar del artículo 9, que era redundante y lo van a cambiar".

Por su parte, Maximiliano Abad, del bloque de Cambiemos, destacó: "Todos los bloques saben que esta ley es un paso adelante y esperamos que Unidad Ciudadana, que vino a despejar dudas, vaya en la misma sintonía que el resto".

Sesión

La Legislatura bonaerense sesionará hoy con el objetivo de aprobar la adhesión de la provincia de Buenos Aires al Pacto Fiscal, que incluye nuevas rebajas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, informaron desde el oficialismo.

Ese acuerdo fue rubricado por el presidente Mauricio Macri y los gobernadores en noviembre último, e implica para la provincia de Buenos Aires el ingreso de $21.000 millones en 2018 y de otros $44.000 millones en 2019 por la recuperación del Fondo del Conurbano.

Buenos Aires firmó el convenio a cambio de retirar la demanda que había llevado a la Corte Suprema para eliminar el tope y recuperar unos 300.000 millones por el retroactivo de los recursos no recibidos entre 2011 y 2015.

La iniciativa -que llegará al recinto sin dictamen de comisión, por lo que Cambiemos requerirá de los dos tercios para el tratamiento sobre tablas- se tratará primero en Diputados y más tarde en el Senado.

La adhesión al Consenso Fiscal incluye, a la vez, una nueva rebaja del Impuesto sobre los Ingresos Brutos ya que el Anexo 1 de la ley nacional obliga a las provincias a ir achicando gradualmente ese gravamen hasta 2022.

En el caso concreto de Buenos Aires, el compromiso con Nación fue retirar las 59 demandas judiciales sobre el Fondo del Conurbano y bajar 150.000 millones de Ingresos Brutos de forma gradual.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara baja, Marcelo Daletto (Cambiemos), explicó: "Mañana se votará la adhesión al Pacto en las dos Cámaras" y detalló que el dinero que obtenga la Provincia a partir de este acuerdo "se va a usar para obras y programas sociales".

Por su parte, el vicegobernador, Daniel Salvador, explicó: "Es muy beneficioso para el país que esto haya salido por acuerdo entre la Nación y los gobiernos provinciales y no por imposición", y recalcó que "en particular, es algo muy bueno para la provincia de Buenos Aires".