Gremios estatales meten presión por el llamado a paritarias antes de fin de año

El diálogo y los contactos en forma reservada entre representantes de los dos sectores ya habían comenzado. Pero se interrumpieron abruptamente la semana pasada, en medio de los sacudones por el tratamiento de la reforma previsional en el Congreso y los incidentes en las calles. Desde entonces, el gobierno provincial y los gremios que representan a los trabajadores del Estado no volvieron a tener contactos formales.

En este escenario, cada vez parece más lejos de concretarse la intención de la administración de María Eugenia Vidal de alcanzar un acuerdo con los estatales antes de fin de año, tal como lo logró en diciembre de 2016.

El Ejecutivo provincial debería hacer un llamado formal a los gremios que nuclean a los trabajadores del régimen de la ley 10.430 la semana próxima, que será corta por el feriado de la Navidad del lunes. Algo que, a esta altura, parece casi descartado.

Voceros del ministerio de Trabajo que conduce Marcelo Villegas dijeron que no está resuelto un llamado a los gremios en la semana próxima. Sí habrá, trascendió, reuniones técnicas reservadas.

Hasta ahora, sólo una provincia cerró acuerdo con sus trabajadores estatales. En Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti firmó un 11 por ciento con cláusula gatillo. En ese marco, desde los gremios bonaerenses empezaron a surgir voces de advertencias.

“No hemos recibido hasta el momento oficialmente ninguna convocatoria a paritarias. Esperamos que ese llamado pueda materializarse la semana próxima. Sería lo ideal, porque el 31 de diciembre vence lo acordado para la paritaria 2017, por lo cual a partir del 1 de enero habría que determinar cuál es la mejora para el período 2018”, dijo Carlos Quintana, titular de UPCN.

También lanzaron reclamos días atrás en el mismo sentido desde el ala más enfrentada con el gobierno de Vidal, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Primeros tanteos

El acuerdo de aumento del 11 por ciento que firmaron los dos principales gremios estatales cordobeses marcó una pauta en la antesala de una pulseada que será intensa. El dato central es la pauta inflacionaria que el gobierno de Mauricio Macri incluyó en el Presupuesto 2018 que tiene media sanción en el Congreso.

Aunque nadie por estas horas quiere hablar de porcentajes, ya que los gremios prefieren concentrar su presión en el llamado a paritarias, todo indica que la administración Vidal podría realizar un primer ofrecimiento que no superaría el 11 por ciento acordado en Córdoba.

Desde los gremios, además, recordaron que la nueva ley de Responsabilidad Fiscal suscripta por el Gobierno impide que los gastos superen la inflación del período, por lo que estima que los salarios también quedarán sujetos a esa lógica.

Por ahora, sin embargo, todas las miradas están concentradas en el primer movimiento, que es el llamado a la mesa de negociación por parte del Ejecutivo.

Aunque no hay información oficial, todo indica que el gobierno de Vidal no hará la convocatoria la semana que viene y recién esperará a las primeras semanas de enero para habilitar las mesas técnicas del sector.