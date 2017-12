Sancionaron los cambios al régimen jubilatorio del Bapro

La Legislatura bonaerense sancionó ayer el proyecto pedido por el gobierno de María Eugenia Vidal por el cual se eliminaron las jubilaciones de privilegio y se aumentó la edad jubilatoria para los trabajadores del Banco Provincia.

En primer término, el oficialismo de Diputados aprobó el proyecto que establece un nuevo régimen previsional para los empleados del Banco Provincia. El peronismo y la izquierda quisieron dejar sin quórum la sesión pero cuatro diputados acompañaron a Cambiemos cuando se produjo la votación.

La iniciativa, enviada por el Ejecutivo la semana pasada, elimina el régimen especial de jubilaciones que rige para los empleados del Bapro, por el cual accedían a la jubilación entre los 57 y los 60 años de edad, con 30 de aporte.

La norma prevé un aumento en la edad para acceder a la jubilación, que pasará de manera escalonada a los 65, con 35 de servicios. Asimismo cambia la fórmula para calcular el haber inicial: hasta ahora se tomaba en cuenta el mejor sueldo percibido, mientras que el nuevo criterio sería el promedio actualizado de los últimos 10 años.

El diputado informante del bloque oficialista, el chacabuquense Marcelo Daletto, afirmó que “todos queremos lo mejor para los próximos y actuales jubilados del Banco Provincia”, aunque aclaró que “la Caja del Banco Provincia no tiene los fondos para pagarles a los beneficiarios” y que “el déficit de unos 6 mil millones de dólares, lo estamos pagando con endeudamiento”.

El legislador de Cambiemos detalló que se cambia “el porcentaje cuando se jubile del 82 al 70 por ciento; el cálculo del haber inicial pasa del mejor cargo al promedio de los últimos diez años y la edad de 60 a 65 años”.

“No se les quita nada y los pone en igualdad de condiciones con el resto y le da sustentabilidad al sistema de jubilación del banco Provincial para que no tengan ningún problema los actuales ni los futuros jubilados”, cerró Daletto.

El diputado Juan Cheppi, del bloque PJ Unidad y Renovación mencionó el temor de que “este sea el inicio de una modificación del sistema previsional bonaerense”.

El diputado Lisandro Bonelli del Frente Renovador también cuestionó el proyecto oficial y la falta de diálogo para modificarla. “Ustedes vinieron por todo y no tengan dudas que la historia los va a condenar”, afirmó.