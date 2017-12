Malvinas: alumnos argentinos colocaron los nombres en las tumbas de los soldados identificados

Los integrantes de la delegación marplatense, compuesta por alumnos y docentes y guiada por Julio Aro, ex combatiente que preside la Fundación "No me olvides", se convirtieron en los primeros argentinos en visitar el Cementerio de Darwin en las Islas Malvinas , luego de la identificación por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja de 88 héroes enterrados en el lugar.

Allí, colocaron los nombres en las tumbas de los soldados recientemente identificados, a 35 años de culminada la guerra. Además, dejaron en las cruces rosarios bendecidos por el obispo de Mar del Plata, monseñor Gabriel Mestre.

"Es importante dar a conocer el compromiso de estos adolescentes con la historia y con su país, que valoran el pasado y la memoria, entendiendo que a partir de ellas es posible construir un futuro", declararó Julio Aro al diario La Nación.

Creada hace 8 años, la Fundación "No me olvides", con sede en Mar del Plata e integrada por familiares de caídos, ex combatientes y personas que adhieren a la Causa Malvinas, tiene por finalidad ayudar a personas que sufren estrés post traumático, cualquiera sea su origen, y llevar adelante causas solidarias y humanitarias.