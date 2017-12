Polémica por una campaña contra la violencia de género en Pilar

El Municipio de Pilar quiso sumarse a la iniciativa contra la violencia de género pero ninguno de sus vecinos entendió la campaña que emprendieron. Tras el revuelo que se generó en las redes, finalmente el municipio debió salir a dar explicaciones.

La iniciativa consistió en pegar carteles en la via pública con frases como "Si usan esas polleritas, que después no se quejen", "Los varones no pueden jugar con muñecas", "Si le pega y ella se queda es porque le gusta" o "Desde que las mujeres salieron de sus casa, se destruyeron las familias". Sin bien la idea de publicar estas frases era derribar esterotipos y generar un efecto contrario, el mensaje no se entendió y generó polémica.

que pena que el Municipio de Pilar haya optado por una campaña que ya falló en España ... no tenemos una cultura contra los estereotipos como para que sea tan fácil hacer una campaña así @NicoDucote pic.twitter.com/wr3MlSzE6r — Laura (@MLaura_Lastres) 28 de noviembre de 2017

¿Algún estudiante de diseño y/o comunicación que de onda aggiorne al municipio de Pilar y le diga que si el objetivo es derribar mitos capaz que esa bajada tendría que ser visible? pic.twitter.com/HkbxXjuy0a — Briana (@universoBriana) 1 de diciembre de 2017

Supuestamente es una campaña para derribar mitos, y en realidad los alimenta. Municipio de Pilar. Haciendo todo mal. pic.twitter.com/5U8jWa44le — Patetos Wermus (@catanpeist) 30 de noviembre de 2017

Ante la mala recepción del mensaje, desde la Municipalidad salieron a explicar la campaña. "Las frases que se usaron son sacadas de los talleres de violencia de género que hacemos. Son mensajes machistas, mitos, que debemos derribar como sociedad. Si la gente al ver esas frases sintió rechazo, es que estamos evolucionando", dijo Luciana Ruiz, Directora de Género y Diversidad Sexual de la Comuna, área que planificó la campaña, al diario local Pilar de Todos