Publicaron el listado de quienes en 2018 integrarán jurados populares

La Suprema Corte de Justicia bonaerense publicó los listados preliminares de ciudadanos habilitados para desempeñarse como jurados para el período 2018, que serán ciudadanos de toda la provincia de Buenos Aires cuyos documentos de identidad finalicen en 143 y 740.

Los números habían sido sorteados durante una audiencia pública en julio último para elegir jurados populares para debates en los que se deba decidir sobre delitos graves con penas superiores a los 15 años.

A través de la resolución N° 15/17 publicada en el Boletín Oficial -con la firma del titular de la Secretaría de Planificación del máximo tribunal de la provincia, Néstor Trabucco- se destacó que antes de finalizar la lista se había aplicado “un mecanismo de depuración conforme lo normado en el artículo 338 incisos 1 y 2 del Código Procesal Penal”.

Se subrayó que las observaciones u objeciones a esa nómina, por posibles errores materiales o incumplimiento de alguno de los requisitos legales, deberán ser presentadas ante la Oficina Central de Juicios por Jurados. Esa dependencia está ubicada en la calle 12 N° 817, 1° piso de la ciudad de La Plata, o bien a través del correo electrónico a la dirección jurados@scba.gov.ar, dentro del plazo de quince días corridos.

Los seleccionados en aquel sorteo y que fueron ahora finalmente seleccionados cumplen con una serie de requisitos legales.

Carga pública

Ser jurado es una carga pública obligatoria remunerada para la que puede ser convocado cualquier ciudadano argentino que tenga entre 21 y 75 años, viva en la Provincia de Buenos Aires y comprenda el castellano.

No obstante, quedan excluidos de ser jurados las personas que tengan responsabilidades públicas de relevancia (por ejemplo, gobernadores, intendentes, funcionarios políticos o del Poder Judicial), abogados, escribanos, miembros de las fuerzas de seguridad en actividad o retirados así como los que tengan alguna enfermedad física o psíquica que les impida ejercer la función.

Un ciudadano que fue sorteado para integrar el listado anual de jurados no necesariamente llegará a desempeñarse como tal, ya que el Ministerio de Justicia enviará una carta por correo a quienes fueron pre-seleccionados con una declaración jurada destinada a certificar si reúnen o no las condiciones para ejercer ese rol.

El mecanismo

Tras completar la declaración y mandarla por correo al Ministerio de Justicia mediante un trámite gratuito, el departamento judicial pertinente efectuará un nuevo sorteo, por lo que a la persona le llegará una citación a su domicilio con los datos necesarios para que pueda asistir a la audiencia de selección de jurados.

Para cada juicio por jurado se sortean 48 personas, luego en una audiencia de selección se aparta de ese total a los ciudadanos que tengan algún impedimento o que sean recusados por la fiscalía y/o la defensa, por lo que sólo llegarán a desempeñarse como jurados quienes hayan quedado seleccionados durante el transcurso de esta audiencia.