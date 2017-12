Brenda pudo caminar en el hospital

Brenda Bigiatti, de 27 años, sufrió gravísimas lesiones al caer del tren en la estación ferroviaria de Don Torcuato, cuando intentaba recuperar el celular que le robó un sujeto. Esta semana, la estudiante de Medicina pudo dar por primera vez algunos pasos para moverse dentro del hospital El Cruce donde está internada, en Florencio Varela.

"Es un milagro. Me emociona la fuerza que tiene mi hija", dijo su mamá, Elizabeth Buitrón, y el semblante de su voz dejó en claro que el panorama es ahora algo más esperanzador tras esos primeros días de desesperación absoluta.

Brenda cayó de una formación del ferrocarril Belgrano Norte luego de que le robaran el celular. El golpe sobre el andén de la estación Don Torcuato le provocó fracturas de múltiples huesos, sobre todo en la espalda. También tuvo problemas en su cabeza y durante varios días estuvo conectada al respirador. Hace una semana fue operada una vez más para fijarle las vértebras.

"Los médicos nos dijeron que entre siete y diez días íbamos a ver alguna respuesta a esa intervención, pero se recupera más rápido de lo pensado", relató esperanzada Elizabeth.

Lo primero que hizo la joven apenas abrió sus ojos fue pedir un libro. Y el jueves, alrededor de las 11, volvió a caminar. Cuenta su madre que los médicos la incentivaron con estas palabras: "Levántate y anda". Brenda apoyó sus pies en el piso y, asistida por los profesionales, volvió a dar sus primeros pasos hasta el baño.

"Por suerte, y pese a los 26 días que transcurrieron, no perdió la fuerza en sus piernas", reflexionó su mamá, orgullosa de la fuerza de voluntad que demuestra su hija.

Aún perdura el estrés postraumático. Bigiatti extraña el uso de su propio celular, pero la experiencia que le tocó vivir sigue muy presente en su ánimo. "El otro día vimos un modelo de teléfono para comprar que le gustó, pero dijo que tiene miedo que se lo roben", contó la madre.

Por este caso fue detenido un hombre, Leonel López, que tiene importantes antecedentes como arrebatador de celulares en la línea Belgrano Norte.

Ese presunto agresor de Brenda tiene dos condenas por atacar a mujeres en la misma línea ferroviaria. Estaba en libertad porque esas sentencias determinaron penas de prisión en suspenso. En el allanamiento realizado en su vivienda en José C. Paz fueron incautados varios celulares que habrían sido robados por el sospechoso.

López habría sido identificado a partir de las grabaciones de cámaras de seguridad, en las que se visualizó el momento de la caída de Brenda y el escape del atacante. Los antecedentes del ladrón, dos veces condenado por el hurto de celulares en el Belgrano Norte, fueron una pista utilizada por los investigadores.