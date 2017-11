Vidal eliminará 221 cargos políticos y jubilaciones de privilegio en la Provincia

El gobierno de María Eugenia Vidal envió a la Legislatura bonaerense dos proyectos de ley que apuntan a achicar la cantidad de cargos políticos en los ministerios provinciales y otro que elimina las jubilaciones de privilegio para el gobernador, vice, ministros y legisladores.

Luego de cerrar una reunión de gabinete ampliado, acompañada de ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, intendentes y legisladores, Vidal anunció el envío a la Legislatura de estas dos iniciativas que apuntan, según la mandataria, a "ahorrar en cada mango que nos toque administrar".

En ese sentido, la Gobernadora explicó que "no nos sobra nada y nos falta mucho, nos faltan cosas muy básicas en la Provincia", y consideró que "no tratemos de hacer bien lo que hicieron mal otros: tenemos que hacer algo de verdad distinto, seguir desafiando al sistema que gobernó los últimos treinta años en la provincia, seguir haciendo lo que no se espera que hagamos. Si nosotros defraudamos, no va a ser un fracaso de Cambiemos: va a ser un fracaso de la política".

Por su parte, el jefe de Gabinete Federico Salvai detalló que con los dos nuevos proyectos dejarán de existir "cargos políticos, no se afecta la planta permanente ni es en contra de los trabajadores de la administración central. Lo que buscamos es una nueva estructura para fortalecer la gestión, con responsabilidades claras y tener un gobierno mucho más ágil".

En ese sentido, en un comunicado, el gobierno bonaerense detalló que estos dos proyectos "permitirán un ahorro de $2.500 millones anuales, y la eliminación de 221 cargos políticos en el Poder Ejecutivo", por lo que "el Estado ahorrará unos $3.000 millones anuales".

"Somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que acabar con algunos privilegios que en los últimos años se venían sosteniendo en la Provincia y agilizar el funcionamiento de la administración pública", concluyó Salvai.