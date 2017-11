Vidal eliminará 221 cargos políticos y jubilaciones de privilegio en la Provincia

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, garantizó hoy que "vamos a ahorrar en cada mango que nos toque administrar", al anunciar el envío a la Legislatura de la nueva Ley de Ministerios y la eliminación de Jubilaciones de Privilegio que prevén, entre otras iniciativas, descartar 221 cargos políticos para ahorrar unos tres mil millones de pesos anuales, que serán volcados a la obra pública.

"Empezamos un camino distinto, esto no es lo mismo de siempre. Estamos dispuestos a hacer algo distinto de lo que se hizo en los últimos veinticinco años. Gobernamos pensando en la provincia que vamos a dejar, no en ganar la próxima elección", sostuvo Vidal al cerrar esta mañana una reunión de Gabinete ampliado, que contó con la participación de ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, intendentes y legisladores.

Según la gobernadora, "vamos a ahorrar en cada mango que nos toque administrar. No nos sobra nada y nos falta mucho, nos faltan cosas muy básicas en la Provincia".

"Si alguien me hubiera dicho hace dos años que íbamos a recuperar el Fondo del Conurbano, que el Estado iba a atender a dos millones de personas, que iba a haber alguien por la noche en Fuerte Apache atendiendo a mujeres víctimas de violencia o a chicos con problemas de adicción, que iban a comenzar más de mil quinientas obras, que en el 2019 toda la cuarta etapa del Salado va a estar en ejecución, que íbamos a echar a seis mil policías, a poder enfrentar al narcotráfico en serio -no derrotamos a las mafias pero el sistema ya entendió que no somos parte-, que el Pata Medina iba a estar preso... Si alguien me hubiera contado todo eso, yo hubiera dicho que era imposible, que no había ninguna posibilidad en dos años, de lograr todo eso", remarcó.

Vidal sostuvo que "si pudimos hacer todo esto fue gracias al Presidente Macri que nos bancó incondicionalmente. Sin el gobierno nacional no lo podríamos haber hecho, tampoco sin intendentes, legisladores y un equipo ejecutivo comprometidos".

"No tratemos de hacer bien lo que hicieron mal otros: tenemos que hacer algo de verdad distinto, seguir desafiando al sistema que gobernó los últimos treinta años en la provincia, seguir haciendo lo que no se espera que hagamos. Si nosotros defraudamos, no va a ser un fracaso de Cambiemos: va a ser un fracaso de la política", advirtió.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Federico Salvai, presentó el proyecto de Ley de Ministerios y la eliminación de las Jubilaciones de Privilegio, que hoy alcanza a ex gobernadores, vicegobernadores y legisladores.

Salvai explicó que con la reducción del gasto ya votado por la legislatura bonaerense, que permitirá un ahorro de 2.500 millones anuales, y la eliminación de 221 cargos políticos en el Poder Ejecutivo, el Estado ahorrará unos tres mil millones de pesos anuales.

"Somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que acabar con algunos privilegios que en los últimos años se venían sosteniendo en la Provincia y agilizar el funcionamiento de la administración pública", indicó Salvai.

Subrayó que se eliminarán "cargos políticos, no se afecta la planta permanente ni es en contra de los trabajadores de la administración central. Lo que buscamos es una nueva estructura para fortalecer la gestión, con responsabilidades claras y tener un gobierno mucho más ágil".

Por su parte, el ministro de Economía, Hernán Lacunza hizo una presentación sobre la situación macroeconómica de la provincia en el contexto nacional y remarcó “que hoy pasamos de la emergencia en la que asumimos en 2015 a discutir la competitividad”. “Gobernar es hacer y estar –subrayó Lacunza- y esto implica el crecimiento en el presupuesto de Infraestructura en estos dos años sea de 400%, de desarrollo social de 250 y de salud de un 120”.

En tanto, en la reunión de gabinete ampliado, el secretario de Comunicación, Federico Suárez, efectuó un repaso sobre los dos años de gestión, y el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari presentó la reforma judicial.

Además, el titular del área de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, planteó los cinco ejes estratégicos sobre los que se sostendrá el proyecto educativo a partir de 2018.