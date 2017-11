Una mujer mató a su hija porque ‘no podía darle de comer’

Una mujer de 26 años, identificada como Karina Gómez, asfixió con una almohada a su hija en Florencio Varela y, cuando fue detenida, afirmó que “no tenía para darle de comer” y que “estaba cansada de la situación” de pobreza en la que vive.

Según informaron fuentes judiciales a Diario Popular, la niña de casi 2 años, identificada como Milena Gómez, “fue asfixiada de frente” y su madre “le colocó medias en las manos para que no la rasguñara” mientras le impedía respirar.

Una de las testigos del caso es la tía de la víctima, quien vivía en la misma casa. Según declaró, su hermana, antes de cometer el hecho, “se encerró en una habitación con la nena y no salió durante horas”. Momentos más tarde la observó saliendo del cuarto con la menor envuelta en una frazada y se echó a correr a la calle, por lo que pidió ayuda de inmediato a un vecino.

El vecino logró interceptar a la mujer, apoyó la frazada en la calle y dejó ver a su hija muerta. El hombre llamó al 911 y dos oficiales de la Policía arribaron a los pocos minutos.

Mientras uno de los efectivos intentaba resucitar a la víctima, Gómez confesó el crimen al otro oficial: “La maté, ya está, me aseguré. No podía darle de comer, ahora ya no va a sufrir más. Ya no podía soportar más esta situación, estoy muy cansada”, expresó.