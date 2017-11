La ejemplar historia de una alumna que terminará la secundaria sin haber faltado nunca a clases

Agustina González tiene 17 años y un récord que la convirtió en noticia: terminará la Secundaria sin haberse ausentado ni un día de clase, desde el Jardín de Infantes.

Y por si ello no fuera suficiente mérito, su promedio, que llega casi a 9, está entre los tres mejores de su curso.

“En Jardín y en Primaria mis papás fueron los que me explicaban lo importante que era ir al colegio. Pero ya en la Secundaria empezó a surgir más de mí. Cuando me despierto a la mañana no siento que faltar sea una opción, porque ya se volvió una rutina”, contó la chica.

“Soy muy organizada con el tema de las clases y creo que tomar apuntes es muy importante. No es lo mismo si faltás y se los pedís a un compañero. Incluso tener que salir un rato del aula para hacer alguna cosa y tener que copiar las cosas después es un garrón para mí. Es algo que demuestra la responsabilidad de cada uno y cómo va a ser en el futuro”, remarcó.

Ahora, la estudiante será reconocida por el Gobierno Nacional: “Nos llegó una carta de la Presidencia de la Nación que decía que el Presidente saluda a las nenas. Además se comunicó con nosotras el Ministro Finocchiaro, y el lunes 4 de diciembre a las 9 de la mañana nos invitaron al Ministerio a Agustina y a mí a desayunar con el ministro. Nos remarcaron que el presidente estaba muy contento con esto porque ellos quieren fomentar la educación y que los chicos tengan más interés en ir al colegio, además y que de las escuelas incentiven todo esto”, contó Daniela,la mamá de Agustina, con gran orgullo.