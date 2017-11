Cada semana hay cuatro casos de violencia extrema con maestros

Cada semana se registran en territorio bonaerense al menos cuatro casos de violencia extrema hacia profesionales de la educación, en su mayoría, cometidos por familiares o allegados de sus alumnos.

Según datos brindados por fuentes gubernamentales de la provincia de Buenos Aires, el presente ciclo lectivo 2017 está por culminar con una cantidad alarmante de hechos que tuvieron como víctimas a docentes de escuelas de inicial, primaria y secundaria.

"Registramos cuatro casos semanales, en promedio, durante el ciclo lectivo iniciado en marzo. Es muy preocupante. Pasamos de dos o tres casos graves por semana, que incluyen amenazas y golpes, a una actualidad que no baja de cuatro episodios. En muchos casos, este año además sumó a docentes hospitalizadas", señaló un vocero.

El caso de la docente Cintia Sampedro provocó conmoción en la comunidad educativa bonaerense, en un hecho registrado el miércoles cuando fue víctima de una violenta golpiza a manos de dos hombres que la interceptaron con un auto negro minutos después de salir del colegio, a unas diez cuadras.

Escalada de violencia

La docente de la Escuela 22 de Quilmes agredida al salir del colegio, le contó lo sucedido a una madre mediante un mensaje de audio de WhatsApp que prontamente se viralizó. "Me cruzaron un auto y me recagaron a palos", indicó la maestra.

El suceso se enmarca en una modalidad que tuvo este año un promedio de cuatro episodios de violencia extrema por semana que padecieron profesionales de la educación, cometidos por familiares o allegados de los propios alumnos.

La Justicia, la Policía y parte de la comunidad educativa del colegio sospechan que el padrastro de uno de sus alumnos fue quien ordenó el ataque, ya que había amenazado a la mujer en varias ocasiones.

"Por favor ayudame, necesito que llames a la escuela. Me cruzaron un auto y me recagaron a palos, no sé dónde estoy", dijo Cintia en un audio que envió a través de WhatsApp.

Luego, en su declaración a la policía, la docente explicó que del vehículo bajó uno de los dos hombres y le golpeó la cara y el abdomen. Le fisuró una costilla y le lastimó el rostro.

"Por ahora, permanece con ART para recuperarse de los daños físicos y psicológicos", dijo un allegado a la mujer agredida.

Culpan a un padrastro

El viernes por la mañana, el padrastro acusado de amenazar y mandar a golpear a la maestra fue demorado y procesado por "amenazas seguidas de lesiones", al tiempo que fue señalado por otras madres de "apretarlas" para que no sigan hablando del tema.

La Unidad Fiscal de Investigación 11 ordenó que el sujeto, quien negó haber participado de la golpiza, sea liberado, aunque trascendió el pedido de una restricción perimetral para impedir que se acerque a la escuela.

El hombre, identificado como Jerónimo, sostuvo que es "mentira" que haya ingresado a la escuela de manera "violenta" y descartó que su hijastro tuviera problemas de conducta.

Al mismo tiempo remarcó que la maestra "maltrataba" al alumno y por eso estuvo en el establecimiento escolar: "Grabé a mi hijo cuando me contaba angustiado que la maestra lo maltrataba. Esperé a que se desocupara la Directora y cuando todos los chicos salieron del colegio fuimos a Dirección y entró también Cintia. Le mostré la grabación y se empezó a matar de risa en la cara, lo trató de mentiroso hasta que él se puso a llorar".

Jerónimo reconoció que le dijo a la docente que es "una maleducada" y que le advirtió: "No podés tratar así a un chico, venís maltratándolo hace unas semanas ya".

Asimismo, sostuvo que la maestra lo empezó a insultar y que la vicedirectora le decía "Cintia basta, ya está".<