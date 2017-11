Marido de senadora electa por Cambiemos "estalló" contra Vidal y Mosca en Twitter

Se trata del productor agropecuario de Pehuajó Tomás Gortari, quien quedó muy enojado tras el aumento del inmobiliario rural, y es el esposo de Felicitas Beccar Varela, que a partir del 10 de diciembre será una de las encargadas de defender al gobierno provincial.

Mucho se dijo y se escribió en los medios desde que el martes a última hora la Legislatura provincial aprobó el presupuesto bonaerense para 2018 y la ley impositiva con fuertes aumentos para el sector rural, que expuso sus quejas y no disimuló su desazón con el gobierno.

Las redes sociales sirvieron para la “descarga” colectiva y para canalizar las frustraciones y enojos. Los apuntados fueron los legisladores (con excepción del kirchnerismo duro) que avalaron el proyecto oficial. Hasta aquí nada nuevo.

Lo llamativo es que uno de los más activos en Twitter fue un productor de Pehuajó llamado Tomás Gortari (@tgortari), que curiosamente es ni más ni menos que el marido de la actual concejal de Cambiemos del distrito y flamante senadora provincial electa por la Cuarta Sección electoral el último 22 de octubre, Felicitas Beccar Varela (que responde al subsecretario de Asuntos Municipales Alex Campbell), luego del “vendaval” de votos que obtuvo la alianza entre PRO, UCR, Coalición Cívica y partido FE.

Gortari se despachó duro contra el presidente de la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados, el legislador de Chacabuco, Marcelo Daletto (referenciado con Emilio Monzó) sobre quien dijo “no tiene cara, que se vaya a cagar. Todo vuelve”, cuando éste hizo referencia a que “lo que se le va a cobrar de impuestos al campo va a volver en gasto a los productores”.

Y no se quedó ahí. También fueron blanco de sus tuits el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, y hasta la propia gobernadora María Eugenia Vidal.

Gortari utilizó varios de los tuits “furibundos” de la Asociación Rural de Hénderson para apuntar al oficialismo del que forma parte su mujer: “@mariuvidal @hernanlacunza @sarquis @AgroindustriaBA es una vergüenza que en el contexto de una inundacion y sin la prórroga de la emergencia firmada avancen con este IMPUESTASO completamente desmesurado. @CARBAP_ARG @bertellof @matiaslongoni @carlosetchepare”.

También, Tomas Gortari retwitteó: @aruralhenderson “sepan productores que la culpa es nuestra... No hay unión, no hay participación... Acércate a la rural de tu ciudad, cuantos sectores disponen de un lugar en cada municipio para juntarse, debatir y reclamar? Sino siempre seremos esos a los que les sacan... Porque no se quejan...”.

Y otro más de una cuenta @indiavasca en respuesta a @manu_mosca @mariuvidal: “a ver... para esto suben el inmobiliario rural? Cambiamos populismo naranja por verde?.

Es entendible la bronca, el malestar y la falta de respuestas ante lo que el campo considera aún un nuevo atropello. Lo que no deja de llamar la atención es que venga de parte de alguien cuya esposa en teoría será quien defienda a partir del 10 de diciembre las políticas de la gobernadora y el gobierno nacional desde la legislatura bonaerense, en la Cámara de Senadores.

No hubo expresiones públicas de la senadora electa, ni trascendió más allá de las redes sociales, pero desde el interior de Cambiemos esta situación ya fue advertida y según dejó trascender el portal Infonoroeste, no cayó para nada bien en los más altos despachos del gobierno de María Eugenia Vidal.