Tomaba un helado en la plaza y le dispararon con un rifle de aire comprimido

El miércoles a la tarde Nadia Mariscal decidió aprovechar el sol y llevó a sus dos hijos a Plaza Paso, en la ciudad de La Plata. Mientras ellos jugaban, la mujer tomaba un helado en uno de los bancos cuando de repente sintió un fuerte impacto en la nariz y empezó a sangrar.

“Pensé que era una rama o una piedra que había volado de algún árbol porque vino desde arriba. Empecé a sangrar mucho, llamé al padre del nene para que me lleve hasta la guardia y los médicos me extrajeron un balín de un aire comprimido”, contó a los medios locales.

Por el lugar en donde estaba ubicada se cree que el disparo vino de algún edificio de alrededor. “Habrá sido algún loco, la verdad que no puedo entender. Es un peligro, está lleno de nenes y podría haber sido una tragedia. Si me hubiera pegado en el ojo me lo sacaba”, sostuvo Nadia.