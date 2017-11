Arata cuestionó la suba de impuestos

La Cámara de Diputados le dio este martes a la gobernadora María Eugenia Vidal la media sanción al Presupuesto 2018, en el cual se prevé un gasto de 630.000 millones de pesos y un endeudamiento de 85.000 millones de pesos.

Si bien los diputados massistas acompañaron la propuesta de la jefa del Estado provincial, manifestaron disidencias sobre algunos aspectos. En este sentido, la legisladora por el Frente Renovador Valeria Arata afirmó: "Sabemos que esta ley contempla el plan de gobierno e inversiones de la gobernadora. Luego de semanas de recibir a los ministros y de estudiar las leyes, hemos propuesto algunas modificaciones, tanto en el presupuesto como en el endeudamiento, que fueron aceptadas y logramos que se incorporen. Es por eso que agradecemos la buena predisposición del Ejecutivo. Los artículos que no vamos a acompañar son de la ley impositiva el 2, 3 y 4, 106, 107 y 132".

Luego de la sesión, la legisladora por la Cuarta Sección Electoral expresó: "Creemos que el gobierno provincial, luego de las elecciones de octubre, obtuvo la legitimidad suficiente de los vecinos como para que hoy acompañemos esta herramienta tan importante para la Provincia. Si bien acompañamos el presupuesto y la Ley impositiva en general, manifestamos nuestra disidencia con el aumento exagerado del Inmobiliario Urbano”.

Y advirtió: "La Provincia va a generar una presión impositiva sobre los bonaerenses que pondrá en riesgo las economías familiares. Tanto el Inmobiliario Rural como el Urbano y las patentes de los vehículos aumentan demasiado en un contexto de crisis y de enfriamiento de la economía”.

En esta línea, el bloque de diputados massistas expresó su rechazo al incremento en el Impuesto Inmobiliario Urbano que, en determinados casos, llegará con aumentos de hasta el 75%.

Al respecto, la vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja provincial, Valeria Arata, expresó: “Estamos en contra del revalúo que proponen desde el gobierno de la Provincia en el tema urbano, ya que hoy las valuaciones de los inmuebles se encuentran a un 10 por ciento de lo que es el valor del mercado, lo que implicaría una suba desproporcionada, no tanto en el urbano, sino en el resto de los impuestos nacionales que pueden afectar a los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires”.

“A su vez, el aumento que se propone, que es de hasta un 75 por ciento de lo que se paga en la actualidad, estaría en contra de lo que proponemos desde el Frente Renovador de un ajuste por inflación. Nos oponemos, ya que muchos vecinos de la Provincia se van a encontrar afectados, no solo al impuesto urbano, sino también a impuestos como bienes personales, ganancias mínimas, con el nuevo planteo que está haciendo el Gobierno nacional en torno a la reforma impositiva, donde muchos trabajadores quedarían dentro del régimen de responsable inscripto en el resto de los impuestos saliendo del monotributo”.

"Si bien acompañamos el presupuesto, porque creemos que es la herramienta más importante que necesita la gobernadora, creemos excesivo el aumento de impuestos", cerró Arata.