La emotiva y reveladora nota que la joven asesinada en Tandil leía todas las mañanas

El hermano de Ailín Torres, la joven asesinada a puñaladas por su expareja en Tandil, publicó en las redes una conmovedora nota que encontraron pegada en el baño de la joven.

“Esta frase la encontramos pegada en el espejo del baño de mi hermanita Ailín Torres la cual leía todas las mañanas cuando se despertaba, gracias ángel ahora sabemos porque tenías esa motivación por todo esas ganas mi amor te amamos por siempre todos nuestro angelito te mereces todo lo que deseaste alguna vez mi amor te amo”, publicó Tomás, el hermano de la joven.

Las nota decía lo siguiente: “Te mereces que te quieran con ganas, que te llenen la cara de sonrisas,que te abracen todas las mañanas, te mereces que aparezcan cuando lo necesitás, que te levanten cuando tropezás, que estén en las malas prestándote las alas, te mereces un poco más,que te devuelvan todo lo que das, que te ayuden a vivir en paz, te mereces que te miren con los sueños despiertos, que te esperen con los brazos abiertos. Que te acepten con los caprichos y también con los defectos, te mereces lo que deseaste alguna vez. NO TE CONFORMES, SI NO VOLÁS, NO TE QUEDES”

El caso

Ailín Torres fue asesinada a puñaladas la madrugada del sábado en su departamento de la ciudad de Tandil y por el hecho fue detenido su ex pareja, que estaba escondido en el baño y tras el crimen intentó suicidarse.

El crimen ocurrió en un complejo de departamentos ubicados sobre la calle 4 de abril al 500, en la citada ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires donde vivía la chica.

Las fuentes informaron que, alrededor de las 3, la joven volvió a su departamento acompañada de su actual pareja, un policía tandilense, luego de una salida. Según los voceros, el novio de la joven se acostó a dormir y Torres fue al baño, en donde la esperaba escondido su ex pareja, Damián Alejandro Gómez (27).

Fue entonces que, de acuerdo a lo que se pudo reconstruir, Gómez atacó a la joven a puñaladas y le provocó la muerte, sin que el novio policía de la víctima alcanzara a intervenir.