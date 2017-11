El desgarrador relato de la mamá de la joven que fue arrojada desde el tren

Elizabeth Buitrón, la mamá de la joven que fue arrojada desde una formación del Tren Belgrano Norte por un hombre que le robó su celular, habló con los medios y contó que su hija está en grave estado.

​”El peligro es que la columna se desplace, pise la médula y quede inválida”, aseguró la mujer en la puerta del hospital “El Cruce” de Florencio Varela, donde Brenda Bigiatti se encuentra internada en terapia intensiva debido a las múltiples fracturas que sufrió por la caída.

En tanto, Buitrón explicó que “la durmieron un poquito más porque se movía mucho ya que está hace siete días en esa posición” y agregó que los médicos “están evaluando sacarle el sensor del cerebro porque se está regularizando la presión intracraneana”.

Por otro lado, cuando le consultaron si tenía algo para decirle al ladrón que prestuntamente arrojó a Brenda del tren en movimiento, Elizabeth dijo que "al ladrón lo miraría a los ojos y le diría 'no sabés lo que hiciste'". "Yo creo en dios, y esa persona nació como todos nosotros, pura, es un ser vivo, y por razones de la sociedad buscó esta forma de vida. Yo lo perdono, pero que no lo vuelva a hacer, le diría eso. 'Por favor, no lo hagas más. Necesitás ayuda, yo te la voy a brindar, pero no hagas más esto'", agregó.

"Quiero que se encuentre al responsable, y si la justicia necesita castigarlo que lo castigue, pero yo lo que quiero es que no lo haga más, yo perdono a esta persona, lo perdono porque no sabe lo que hizo, pero que no lo haga más", dijo la mujer.

Además, la madre de Brenda contó que "las compañeras (de si hija que viajaban en el mismo vagón) están shockeadas". "En el vagón había gente que vieron como ella cayó, y gritaron, y por eso el tren se detuvo", concluyó.